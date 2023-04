Turnsters leggen bij EK beslag op WK-ticket, Wevers bij comeback aan kop

De Nederlandse turnsters hebben bij de EK in het Turkse Antalya een ticket veiliggesteld voor de WK in Antwerpen, waar later dit jaar de startbewijzen voor de Olympische Spelen in Parijs op het spel staan.

Nederland staat na drie van de vier subdivisies eerste in de teamwedstrijd. De beste dertien landen mogen naar de WK. Er komen nog acht landen in actie. In Antalya geldt de kwalificatie ook direct als teamfinale, waardoor Oranje ook nog kans heeft op een medaille.

Rentree Wevers

Voor Nederland kwamen Sanne Wevers, Vera van Pol, Sanna Veerman, Naomi Visser en Eythora Thorsdottir in actie. Voor Wevers was het haar rentree op het internationale podium, ze gaat voorlopig aan kop op het onderdeel balk. Visser leidt op de meerkamp en op brug.