Bronzen EK-medaille helpt turnsters aan WK-ticket, finale Wevers bij comeback

De Nederlandse turnsters hebben bij de EK in het Turkse Antalya een bronzen medaille in de wacht gesleept in de teamwedstrijd. Daarmee veroverden ze een ticket voor de WK in Antwerpen, waarvoor een plek bij de beste dertien vereist was.

Bij de WK staan later dit jaar de startbewijzen voor de Olympische Spelen in Parijs op het spel. In Antalya gold de kwalificatie ook direct als teamfinale.

Nederland stond na drie van de vier subdivisies eerste met een totaal van 158,896. Groot-Brittannië (164,428) en Italië met (161,629) wisten de score van Oranje nog te verbeteren. In 2002 won Nederland zilver en in 2018 ook al brons.

Rentree Wevers

Voor Nederland kwamen Sanne Wevers, Vera van Pol, Sanna Veerman, Naomi Visser en Eythora Thorsdottir in actie. Voor Wevers was het haar rentree op het internationale podium, ze haalde de finale op het onderdeel balk met de derde plek.

