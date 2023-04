Na een diploma fulltime werken? 'Ouderwets' en 'werkdruk al hoog genoeg'

Meer dan 35 uur werken per week? Vooral steeds meer twintigers hebben er niet echt trek in, constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag uit onderzoek onder afgestudeerden. Wie een diploma op zak heeft, kiest er steeds vaker voor om in deeltijd te werken. En opvallend: vrouwen gaan in de jaren na hun studie gemiddeld alleen maar minder werken in plaats van meer. De NOS vroeg volgers van NOS op 3 op Instagram hoe zij kijken naar fulltime werken. "Ouderwets", klinkt het veelal. "Alle 'thuisklusjes' passen simpelweg niet naast fulltime werken én zorgen voor een baby en een hond", zegt Fay Geurts. Maar er zijn voor haar meer redenen om in deeltijd te werken: "De werkdruk is zo hoog, vooral door de hele tijd bereikbaar zijn, dat ik een dag nodig heb voor mijzelf." Dan gaat ze bijvoorbeeld wandelen of fietsen. "De natuur in." 'Ook nog leuke dingen doen' Ook dertigers zien de voordelen van minder werken, zoals Renée Schmeetz (38). "Ik vind het zonde om zoveel tijd met werk kwijt te zijn", vat ze het samen. "Ik heb hiervoor fulltime gewerkt. Maar ik merkte dat ik in het weekend bezig was met alle praktische zaken, zoals poetsen. En ik wil ook nog leuke dingen doen." Schmeetz is tekstschrijver. Sinds deze maand werkt ze bewust minder uren. Ook haar vriend werkt parttime. "Ik heb uitgerekend hoe het zou uitpakken. Met de vaste lasten lukt het prima. Ik heb met fulltime werken ook een buffer opgebouwd. Over een paar maanden kijk ik verder." Mara Yerkes, hoogleraar interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar deeltijdwerken:

Voor steeds meer mensen geldt: werk is niet het belangrijkste en daarom willen ze niet meer de volle werkwerk werken. - NOS

Imme Visser werkt 28 uur per week: "Helemaal prima voor mij. Het hoogste aantal uren dat ik ooit in loondienst heb gewerkt." Visser is 33, en heeft met haar partner geen kinderen. Hij werkt op zijn beurt met 32 uur per week ook in deeltijd. De door de inflatie duurder geworden boodschappen en de hoge huur spelen hen wel parten. "Ik kan niet alles doen wat ik wil. Maar ik zou er niet meer voor gaan werken."

Afbeelding ter illustratie - CBS

Vrouwen gaan in de negen jaar na het behalen van hun diploma alleen maar minder werken, en mannen juist meer. Niet altijd omdat zij dat graag willen, blijkt uit de reacties op de oproep van NOS op 3. "Ik zou graag naar 36 uur over vier dagen gaan. Helaas heb ik met de kosten van boodschappen financieel geen keuze om te minderen in uren", vertelt Bram Feenstra over zijn 40-urige werkweek." Wrang genoeg wil zijn vriendin die als banketbakker werkt juist graag meer werken dan haar huidige 24 uur per week. "Maar zij kan niet meer uren krijgen van haar baas, waardoor ik wel 40 uur moet blijven werken." Docent Khuyen Quinn stelt als docent, ook met een fulltime werkweek, amper de rekeningen te kunnen betalen. "Ik heb dit jaar al een paar maanden in de min gestaan. Ik zou overwegen om minder te werken, meer tijd over te houden en dan wel recht te krijgen op zorg- en huurtoeslag. Maar dat is ook niet mogelijk, omdat ik in de vrije huursector zit. Dus ik zit klemvast."

Klemvast Met de campagne 'Meer uren werken, laat het merken' roept minister Van Gennip van Sociale Zaken werkgevers op om mee te denken met personeel dat openstaat voor meer uren. Een woord dat terugkomt in die campagne is 'klemvast': mensen die meer of juist minder willen werken, maar dit om diverse redenen niet kunnen. Hugo Erken, econoom bij de Rabobank, vindt dat ook de overheid hierin een rol speelt. "In bepaalde sectoren is het best wenselijk als mensen meer werken om de arbeidskrapte op te lossen. Maar dan moet het wel lonen. Veel toeslagen zijn inkomensafhankelijk geregeld. De gratis kinderopvang kan ook helpen." Wel vraagt Erken zich hardop af hoe noodzakelijk het is dat veel mensen meer gaan werken. "Als je kijkt naar de arbeidsparticipatie in landen, dan staat Nederland bovenaan", benadrukt hij. "We werken allemaal en ook hard, alleen niet zo veel. Hoewel we veel deeltijdwerken, hebben we hier geen welvaartsprobleem."