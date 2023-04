Complete hijskraan uit de Waddenzee gevist

Op de grens van de Noordzee en de Waddenzee is een complete hijskraan uit het water gehaald. De kraan heeft ruim 28 jaar op de bodem van de zee gelegen.

De hijskraan werd opgevist tijdens een opruimactie van CleanUpXL, een project dat is opgezet na de containerramp met het schip MSC Zoe in 2019. Volgens projectleider Ellen Kuipers stond de kraan op het dek van een Noors schip dat bij een zware storm in 1995 in de problemen raakte.

"Toevallig net als de MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari", zegt Kuipers tegen Omrop Fryslân. Het schip was stuurloos geraakt en verging nadat het in twee stukken was gebroken. Het schip werd geborgen, maar de hijskraan bleef liggen.

'Bijzondere vondst'

Het was bekend dat de hijskraan nooit gevonden was, maar daar waren de deelnemers van de opruimactie niet van op de hoogte. "Wij kregen een tip, zoals wel vaker, dat daar wel iets moest liggen. Wij wisten alleen dat er dekluiken lagen", zegt Kuipers.

Volgens haar is de hijskraan nagenoeg intact. "Het was een grote uitdaging om deze in Harlingen weer van boord te krijgen. Met drie andere hijskranen hebben ze hem op de wal gezet."

Er worden tijdens opruimacties vaker grote objecten opgevist, maar de kraan is volgens Kuipers een bijzondere vondst. "We hebben ook wel eens vrachtwagentrailers gevonden, maar dit is wel een hoogtepuntje. Er ligt zoveel rommel in de zee, we gaan vast nog meer vinden."