'Jullie toekomst is ook die van ons', speecht Biden in Noord-Ierland

In Belfast heeft de Amerikaanse president Biden de inwoners van Noord-Ierland een hart onder de riem gestoken. Hij hamerde in zijn toespraak op het belang van naleving van het Goede Vrijdagakkoord; het vredesverdrag dat 25 jaar geleden werd getekend.

Noord-Ierland is "slechts begonnen" aan een voorspoedige toekomst, zei Biden op de campus van de Ulster University. De 80-jarige president, zelf van Ierse afkomst, wees op de nauwe verbondenheid tussen de VS en Noord-Ierland. "Jullie geschiedenis is ook de onze en jullie toekomst is ook onze toekomst." Het was de enige openbare speech tijdens Bidens vierdaagse bezoek aan Noord-Ierland.

Met behulp van Amerikaanse investeringen kan de Noord-Ierse economie verder groeien, vervolgde Biden, vooral als de verdeelde politici in Belfast een uitweg vinden voor de huidige impasse. Parlementsgebouw Stormont staat al een jaar leeg door een boycot van de grootste pro-Britse partij DUP, die weigert een coalitieregering te vormen.

'Het verandert niets'

De kans lijkt klein dat Bidens verbroederende boodschap effect heeft. "Het verandert niets aan de politieke dynamiek in Noord-Ierland", reageerde DUP-leider Donaldson. Wat zijn partij betreft gaat de boycot gewoon door.

De DUP verzet zich tegen de Brexit-afspraken die Londen en Brussel hebben gemaakt. Zolang de eis om meer garanties van de Britse regering niet wordt ingewilligd, weigert de partij plaats te nemen in het parlement.

De patstelling zet het Goede Vrijdagakkoord onder druk. Het verdrag, dat het einde bezegelde van een decennialang bloedig conflict, is gebaseerd op het delen van de macht. De grootste partijen uit het pro-Ierse republikeinse kamp en het pro-Britse unionistische kamp moeten altijd vertegenwoordigd zijn in een coalitieregering.

De ondertekening van het Goede Vrijdagakkoord was een keerpunt in het Noord-Ierse conflict. Met twee inwoners van (London)Derry, een katholiek en een protestant, blikken we terug op dat historische moment 25 jaar geleden: