Ongewone cijfers voor Japan: criminaliteit groeit, gevoel van onveiligheid ook

Een 18-jarige vrouw wordt dood gevonden in de wachtkamer van een druk station in Japan. Haar 29-jarige ex-vriend heeft haar na dagenlang stalken doodgestoken en is zelf voor de trein gesprongen.

Het incident houdt Japan in de greep. De vrouw had op sociale media gezegd dat ze bang voor hem was, en vrienden vertellen in de media dat ze het had uitgemaakt vanwege huiselijk geweld. Ondanks de waarschuwingssignalen is ze in het openbaar vermoord.

De aandacht voor deze moord is exemplarisch voor de staat van Japan. Het aantal misdrijven is voor het eerst in twintig jaar gestegen, met bijna 6 procent. Japan is nog steeds een van de veiligste landen ter wereld, maar het aantal geweldsdelicten op straat, het aantal verkrachtingen en het aanval gevallen van oplichting groeit wel.

Meer geweld, vooral tegen vrouwen

Bijna een derde van de misdrijven die gemeld worden bij de politie wordt op straat gepleegd. Door de geleidelijke afschaffing van coronarestricties is het aantal mensen op straat gestegen en het aantal misdrijven in het openbaar toegenomen. Het aantal mishandelingen in de publieke ruimte steeg bijvoorbeeld met bijna 10 procent.

Ook het aantal zedendelicten, zowel binnen- als buitenshuis, steeg flink. Het aantal verkrachtingen nam in de nationale statistieken met bijna 20 procent toe. In 96 procent van de gevallen waren de slachtoffers vrouwen.

Dit geldt ook voor huiselijk geweld, waarvan in 2022 een recordaantal van meer dan 84.000 meldingen is gedaan. Volgens de Verenigde Naties is er sprake van een schaduwpandemie, waarbij geweld in huis toenam vanwege strenge coronaregels.

In Japan draagt ook een wetswijziging bij aan het hogere cijfer. Voorheen konden slachtoffers alleen bij de politie terecht voor fysiek huiselijk geweld en moesten ze kunnen aantonen dat ze mishandeld waren. Nu hoort psychologisch misbruik ook tot deze categorie.