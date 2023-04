Prins Harry aanwezig bij kroning Charles, Meghan blijft thuis

Prins Harry is op 6 mei aanwezig bij de kroning van zijn vader koning Charles in Londen. De prins komt zonder zijn vrouw Meghan, laat Buckingham Palace weten aan Britse media.

De hertogin van Sussex blijft thuis in de Verenigde Staten bij de kinderen Archie en Lilibet omdat eerstgenoemde op 6 mei ook zijn vierde verjaardag viert. Het was lange tijd onzeker of Harry naar de kroning zou komen omdat de relatie met zijn familie is verslechterd na zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020.

Dit jaar kwam zijn boek Spare uit, waarin hij vertelt over aanvaringen met onder anderen zijn vader en zijn broer William, die hem tegen de grond zou hebben geslagen. Eind vorig jaar ging de Netflix-serie online waarin Harry en Meghan hun verhaal over hun ervaringen met de rest van de familie en de roddelpers uit de doeken doen.

Deze uithalen naar de familie zetten veel kwaad bloed bij Britse media.