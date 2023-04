RKC-Twente kan door transfer Oosting pikant worden: 'Kunnen het niet veranderen'

FC Twente is blij dat het voor volgend seizoen hoofdtrainer Joseph Oosting van RKC Waalwijk heeft kunnen vastleggen. Een pikant detail: de trainer kan zijn toekomstig werkgever dit seizoen nog herhaaldelijk dwarszitten.

RKC en Twente treffen elkaar namelijk in de voorlaatste eredivisiespeelronde in Waalwijk (21 mei) en beide clubs zijn nog volop in de race voor Europees voetbal.

Oosting hoopt RKC naar de play-offs te loodsen, terwijl Twente juist de nacompetitie wil ontlopen door als vierde te eindigen. Die plaats geeft recht op een plek in de tweede voorronde van de Conference League.

En mocht Twente toch in de play-offs belanden, dan kan de club andermaal tegenover zijn toekomstige coach komen te staan.

Lastige situatie

"We kunnen het niet veranderen", lacht de technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer, die samen met Arnold Bruggink (de oud-prof wordt sinds 1 maart ingewerkt om Streuer deze zomer op te volgen in Enschede) verantwoordelijk is voor de aanstelling van Oosting.

"De kans is dan groot dat er voor beide clubs nog wat op het spel staat."