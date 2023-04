Wereldtentoonstelling Floriade stopt, geen nieuwe editie in 2032

Er komt geen nieuwe editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2032, maakt de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) bekend. Volgens de NTR is de huidige vorm van de Floriade achterhaald. De Floriade houdt hiermee op te bestaan.

De afgelopen editie van de tentoonstelling in Almere werd afgesloten met een verlies van tientallen miljoenen. Ook eerdere edities leverden gemeentes verliezen op.

Sinds 1960 organiseerde de NTR elke 10 jaar een editie van de tentoonstelling. De editie in Almere vorig jaar was de zevende. De tuinbouwexpo kwam het afgelopen jaar vooral negatief in het nieuws, vanwege oplopende tekorten en tegenvallende bezoekersaantallen.

Klokkenluiders en critici lieten begin dit jaar aan dagblad Het Parool weten dat het evenement heeft geleid tot een verlies van zo'n 180 miljoen euro. Tot begin dit jaar werd er gesproken van ongeveer 100 miljoen euro verlies. De Floriade had ongeveer 2,8 miljoen bezoekers nodig om quitte te spelen, maar al bij de opening van de tentoonstelling werd bekendgemaakt dat de organisatie op 2 miljoen bezoekers rekende. Het werden er uiteindelijk zo'n 685.000.

Duurder en risicovoller

Volgens de NTR is het "organiseren van een dergelijk tijdelijk evenement steeds complexer en daardoor duurder én risicovoller geworden". Dat maakt het volgens de tuinbouwraad minder aantrekkelijk voor gemeentes of regio's om de tentoonstelling te organiseren.

De wethouders van Almere stapten in juni 2022 op vanwege de gang van zaken. Ook de bijdragen van de provincie Flevoland aan de Floriade liepen op, maar de provincie wilde niet alles compenseren. Zo zag de provincie af van het toekennen van bijdrage vanuit het coronafonds. De Floriade BV, het bedrijf achter de Floriade, wees naar de coronacrisis als belangrijke oorzaak van de lage bezoekersaantallen.

Volgens de NTR zijn er inmiddels veel effectievere manieren om voor een goede internationale uitstraling van de Nederlandse tuinbouw te zorgen. Hoe de tuinbouwraad dat wil gaan doen is nog niet bekend. De NTR zegt daar het komend jaar "of langer" over na te gaan denken.