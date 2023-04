Pornosite moet beelden waarvoor geen toestemming is weghalen

Een grote pornosite mag geen video's online hebben staan als de mensen die in beeld zijn daarvoor niet expliciet toestemming hebben gegeven. De rechtbank in Amsterdam deed die uitspraak vandaag in een kort geding dat door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) was aangespannen.

De zaak draait om de pornosite Xhamster.com, waarop leden zelf beeldmateriaal kunnen uploaden. Filmpjes waarop mensen herkenbaar in beeld zijn terwijl zij niet wisten dat ze werden gefilmd, moeten worden verwijderd. Het gaat om beelden van mensen die geen pornoacteur zijn.

De website krijgt van de rechtbank drie weken de tijd om de video's weg te halen. Mocht daarna door EOKM worden ontdekt dat er alsnog zulke filmpjes circuleren, dan moet de site een dwangsom van maximaal 30.000 euro per video betalen.

Xhamster.com is gevestigd op Cyprus. Maar het verbod geldt wereldwijd als er op de beelden mensen te zien zijn die in Nederland wonen.

Klachten

Het EOKM begon het kort geding tegen de website nadat slachtoffers zich bij de hulplijn van de stichting hadden gemeld. In de voorwaarden van Xhamster staat sinds oktober 2021 dat leden die een filmpje uploaden, een toestemmingsformulier moeten meesturen. EOKM stapte met vier oudere voorbeelden van filmpjes naar de rechtbank waarvoor geen formulieren bestonden. Xhamster moet nu alle beelden van voor oktober 2021 controleren op toestemming en zo nodig opschonen.

Het EOKM stelt al langer dat sommige pornosites onrechtmatig amateurbeelden publiceren. Volgens de stichting is vaak niet duidelijk of de vrouwen die in de amateurvideo's te zien zijn, daarvoor wel toestemming hebben gegeven. Zij kunnen bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van wraakporno of van een hack. Eerder procedeerde de stichting al succesvol tegen een andere pornosite, vagina.nl.

Het EOKM zegt blij te zijn met de uitspraak. "Dit is een hele grote website die internationaal opereert". Volgens directeur Arda Gerkens staan er mensen online die daar niet van op de hoogte zijn. Volgens Gerkens is het bureau van plan om met deze uitspraak ook andere pornosites ter verantwoording te roepen.