Beelden van automobilist die kroegbezoekers aanrijdt: 'Volslagen idioot'

Op sociale media circuleren camerabeelden waarop te zien is hoe een automobilist inrijdt op een groep bezoekers van café The Jolly Jester in Rijsbergen. Dat gebeurde vanochtend vroeg. De beelden tonen hoe de man met hoge snelheid inrijdt op een groep van zo'n vijftien jongeren die voor het café op de stoep staan.

Kroegbaas Nicole van Rijen is aangeslagen door wat er voor haar café is gebeurd. "Dit is bizar. Ik heb heel de nacht wakker gelegen", vertelt ze aan Omroep Brabant. "Ik heb me zelden zo slecht gevoeld."

Afgelopen nacht waren in de kroeg zo'n vijftig mensen aanwezig bij een feestje. "Het begon gezellig", zegt Van Rijen. "Op een gegeven moment loopt een van de mannen plotseling de zaak uit. "Waarom hij ineens boos wegliep, weet ik niet. Waarschijnlijk was er iets van een ruzie geweest."

De verdachte zou volgens getuigen in een auto zijn gestapt en vervolgens in de richting van het café zijn gereden. "Zo'n tien tot vijftien mensen stonden toen op de stoep. Vervolgens is die debiel op hen ingereden", aldus Van Rijen.

Verdachte spoorloos

De automobilist ging er na de aanrijding vandoor en is nog altijd spoorloos. De politie onderzoekt wie de bestuurder was en of er op dat moment nog iemand in de auto zat. Het gezochte voertuig is mogelijk een donkere stationwagen die vermoedelijk op meerdere plekken schade heeft.