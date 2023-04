Bijlow in Feyenoord-selectie voor duel met Roma: 'Of hij speelt, zie je morgen'

Keeper Justin Bijlow keert terug in de selectie van Feyenoord voor het thuisduel met AS Roma, donderdag in de kwartfinales van de Europa League. De Oranjedoelman raakte twee maanden geleden geblesseerd aan zijn pols en werd sindsdien vervangen door Timon Wellenreuther. Of Bijlow tegen Roma ook daadwerkelijk gaat keepen, liet trainer Arne Slot tijdens een persconferentie nog in het ongewisse. "Hij heeft een week of twee meegetraind, hij is onze eerste doelman en zal morgen weer bij de selectie zitten. En dan mag jij nadenken of hij gaat keepen of niet", aldus Slot. "Je zou het uit mijn uitspraken kunnen afleiden, maar jullie zullen morgen zien." Nagenoeg fitte selectie Feyenoord kan donderdag ook weer een beroep doen op Alireza Jahanbakhsh, die zondag tijdens de warming-up afhaakte voor het eredivisieduel met RKC Waalwijk. De rechtsbuiten werd vervangen door Igor Paixão, die vervolgens twee keer scoorde.

Slot beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Quinten Timber is nog geblesseerd. Speld in een hooiberg Tegen RKC won Feyenoord met 5-1, tegen Roma wordt het natuurlijk een hele andere wedstrijd. "Ik heb de afgelopen weken drie, vier wedstrijden van Roma bekeken en je moet echt als een speld in een hooiberg zoeken om kansen van de tegenstander te vinden", aldus Slot. De Feyenoord-coach kwam bij het terugkijken van de Conference League-finale van vorig seizoen, toen Feyenoord met 1-0 verloor van Roma, tot enkele nieuwe inzichten, zo vertelde hij. Zijn ploeg kwam in Tirana een stuk beter voor de dag dan Slot zich herinnerde: "Als we in staat zijn om morgen net zo te spelen als toen, dan heb ik er wel een goed gevoel over."