Persico staat in Brabantse Pijl tweede zege op rij van Vollering in de weg

De zesde editie van de Brabantse Pijl voor vrouwen is gewonnen door Silvia Persico. De Italiaanse van de UAE-formatie was in de eindsprint van een groepje van zes rensters de snelste in de Belgische semiklassieker over 141 kilometer tussen Lennik en Overijse, waarin het peloton 24 klimmetjes en enkele kasseienstroken kreeg voorgeschoteld.

Het was de eerste 100 kilometer hollen of stilstaan met af en toe een renster die het ruime sop koos. Die vluchters werden onveranderd weer tot de orde geroepen. Toen op zo'n 40 kilometer van de meet Paulina Rooijakkers en Liane Lippert gas gaven en Demi Vollering, de winnares van vorig jaar, het tweetal terughaalde, leidde dat wel tot een flinke schifting in het peloton.

Fem van Empel, de wereldkampioene veldrijden die dit voorjaar een enkele wegwedstrijd in haar programma heeft opgenomen voordat ze op de mountainbike springt, en Lucinda Brand misten de slag en kwamen op achterstand te fietsen. En ook Alison Jackson, afgelopen zaterdag de verrassende winnares van Parijs-Roubaix, had niet kunnen volgen.

SD Worx roert zich

De SD Worx-ploeg begon zich steeds nadrukkelijker te roeren met tempoversnellingen van achtereenvolgens Vollering, Marlen Reusser, die een paar weken geleden in Gent-Wevelgem naar de overwinning soleerde, en Mischa Bredewold. Los kwamen ze echter niet. Terwijl de regen op het wegdek begon neer te dalen, begon de omvangrijke kopgroep aan de derde en laatste lokale ronde van 21 kilometer.

Op de Hertstraat, een oplopende kasseienstrook op 16 kilometer van de streep, sorteerde sleurwerk van Reusser wel effect. De Zwitserse kreeg vier concurrenten mee: Silvia Persico, Elise Chabbey, Margot Vanpachtenbeke en Shirin van Anrooij, de Nederlandse wereldkampioene veldrijden bij de beloften.

Overleg ploeggenoten

Vanpachtenbeke moest al snel passen en vond aansluiting bij de achtervolgers Vollering en de Duitse kampioene Lippert, die op een kleine twintig tellen van de kopgroep reden, maar dat gat vlot wisten te dichten. Kort na een onverholen overleg tussen de SD Worx-troeven Vollering en Reusser plaatste de tweede een vergeefse aanval.

In slotklim richting de finish nam Reusser het voortouw. Vollering ging vervolgens als eerste de sprint aan, maar werd voorbijgestoken door Persico. Van Anrooij wist zich niet te mengen in de strijd om de zege en eindigde als vijfde.