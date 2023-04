Drie jaar cel voor Ajax-aanhanger die vorig jaar mortierbom gooide bij Arena

De rechtbank in Amsterdam heeft een 24-jarige Ajax-supporter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Sohaib L. was vorig jaar maart betrokken bij ongeregeldheden voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Benfica in de Johan Cruijff Arena. Hij gooide een mortierbom in een ruimte van het stadion waar ME'ers, stewards en beveiligers aanwezig waren.

Voorafgaand aan de wedstrijd hielden Ajax-fans een zogeheten 'sfeeractie' op het plein voor de Arena. Daarbij maakten aanhangers van de Amsterdamse club zich "met gezang, getrommel, zwaar knalvuurwerk en fakkels" op voor het Champions League-duel, staat in de uitspraak van de rechtbank. De sfeer werd agressief toen een menigte een deur van het stadion bestormde om die te forceren, zodat ook mensen zonder kaartje naar binnen zouden kunnen.

Tinnitus

Volgens de rechtbank is bewezen dat S. bij die groep hoorde. Toen de menigte de deur had opengebroken en brandende fakkels naar binnen had gegooid, wierp hij een mortierbom naar binnen. Door de luide ontploffing hebben sommige ME'ers tinnitus opgelopen, waarbij ze constant een harde piep horen.

Op alle aanwezigen heeft het incident met de mortierbom grote indruk gemaakt. Sommigen vreesden voor hun leven, aldus de rechtbank. Een ME'er zei dat hij nooit eerder "een dergelijke beangstigende situatie" had meegemaakt en dat hij om die reden zijn functie bij de ME neerlegt.

'Hoge gevangenisstraf'

L. zei tijdens de rechtszaak dat hij dacht dat hij een rookbom naar binnen gooide, maar de rechtbank vindt dat niet geloofwaardig omdat zijn omschrijving van het voorwerp leek op een mortierbom. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de man eerder in illegaal vuurwerk heeft gehandeld.

Volgens de rechtbank heeft de 24-jarige Ajax-aanhanger ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke integriteit en de gezondheid van de slachtoffers. "Gezien het aantal slachtoffers en potentiële slachtoffers, de enorme agressie waarmee het feit gepaard is gegaan, de uitzonderlijke situatie die daardoor heeft plaatsgevonden en het beperkte inzicht dat verdachte over zijn handelen heeft gegeven vindt de rechtbank een hoge gevangenisstraf op zijn plaats."

Ook moet L. de ME'ers en de Arena in totaal een schadevergoeding betalen van 40.000 euro. Hij was eerder vrijgelaten uit voorarrest, maar is direct na de uitspraak van de rechtbank weer vastgezet.