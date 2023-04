Sociale werkvoorziening voert actie voor tien procent meer loon: 'wij zijn niet minder'

Bij het werkleerbedrijf Orionis in Vlissingen hebben vanmiddag bijna alle 150 werknemers korte tijd actie gevoerd. Ze eisen een loonsverhoging van 10 procent en een verhoging van de reiskostenvergoeding van 10 naar 21 cent per kilometer.

"Ik doe hetzelfde als Piet, waarom krijgt hij 14 euro en ik niet?" staat te lezen op een van de protestborden. "Ik heb geen geld om naar mijn werk te reizen", staat op een ander bord. De actie in Zeeland vormt het begin van een reeks estafetteacties in de sociale werkvoorziening. Op 7 juni is er een landelijke actiedag in Den Haag.

"Gemeenteambtenaren hebben er van de VNG wel meer loon bij gekregen. Dit steekt natuurlijk, hoe erg het deze ambtenaren ook is gegund", zegt Floor Provoost van de FNV bij Omroep Zeeland. "Wij vinden dat mensen werkzaam in de sociale werkbedrijven ook meer verdienen en niet minder zijn."

De vakbondsbestuurder verwijst naar het cao-akkoord dat in februari werd gesloten tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeentepersoneel kreeg een structurele loonsverhoging van 240 euro per maand, plus een verhoging van 2 procent. FNV-onderhandelaar Marieke Manschot zei toen: "Onderin de laagste schaal betekent dit bijna 13 procent loonsverhoging en dan aflopend naar de hoogste schalen. Al met al een gemiddelde loonsverhoging van 9 procent voor alle werknemers."

Groeiende sympathie

Een soortgelijke loonsverhoging lijkt er voor de sociale werkvoorziening niet in te zitten. Er is sprake van een "groeiende sympathie" voor het sociaal werk, zegt Provoost, ook door eerdere acties dit jaar in Amsterdam en in Friesland. Maar als het om geld gaat, verwijst de VNG als werkgever door naar minister Carola Schouten (armoedebeleid). Volgens de FNV-bestuurder verwijst de minister op haar beurt terug naar de VNG en de minister van Financiën.

De actie in Vlissingen wordt als het aan Provoost ligt nog deze week gevolgd door een staking bij leerwerkbedrijf Betho in Goes. De directie daar zegt de looneis te ondersteunen, maar heeft laten weten dat de FNV deze week niet welkom is omdat het 'te kort dag' is.

"Erg jammer", zegt Provoost. "De steun die zij uiten voelt voor mij daarom nog niet oprecht. Ik heb ze daarom nogmaals benaderd en hopelijk zijn we alsnog welkom. Maar één ding is zeker, we slaan De Betho niet over. Dus vroeg of laat staan wij ook daar voor de deur."