Vanavond op tv: Hongerstakers in crisisnoodopvang • 25 jaar na het Goede Vrijdagakkoord

Crisis in de crisisnoodopvang?

Twintig asielzoekers die in de crisisnoodopvang in Purmerend verblijven zijn sinds een paar dagen in hongerstaking. Bewoners noemen de omstandigheden in de twee grote tenten waarin ze verblijven "inhumaan". Sommigen wachten al vele maanden op duidelijkheid over hun asielprocedure. De locatie moet op 1 juli dicht.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat asielzoekers in hongerstaking gaan. We bespreken de situatie met de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink, voorzitter van de commissie Asiel en Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.