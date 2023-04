Kamer achter veel conclusies Groningen-commissie; forse kritiek op Rutte

In de Tweede Kamer is brede steun voor de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de gaswinning in Groningen. De Kamer debatteert vandaag en morgen met de commissie over het uiterst kritische enquêterapport van eind februari. De commissie concludeerde toen onder meer dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd en dat geld verdienen boven veiligheid ging.

Bijna alle Kamerleden die tot nu toe aan het woord zijn geweest, zijn het ermee eens dat Nederland een 'ereschuld' heeft aan de Groningers. Wel zijn er veel vragen aan de commissie wat dat dan concreet betekent.

Verder vinden de Kamerleden dat de betrokken kabinetten de Kamer onvolledig hebben geïnformeerd en dat de Kamer ook zelf veel alerter had moeten zijn. SP-Kamerlid Beckerman sprak over een overheid die faalt op alle fronten. Ook anderen vinden dit een moment om "te reflecteren op het functioneren van de Tweede Kamer". De oppositie wijst erop dat de belangen van coalitiepartijen te vaak de doorslag gaven.

'Rutte had rapport zelf kunnen schrijven'

De oppositie oordeelt hard over premier Rutte. De commissie concludeert dat de premier de ernst en urgentie van de problemen pas in 2018 doorhad. Veel leden van de oppositie noemen dat ongeloofwaardig, BBB-leider Van der Plas zei dat Rutte "de enige is die er al die jaren met zijn neus bovenop heeft gezeten en dat hij het rapport zelf had kunnen schrijven".

Kamerlid Drost van regeringspartij ChristenUnie vroeg zich af of zijn indruk juist is dat de commissie mildere woorden gebruikt over de rol van Rutte dan die van andere bewindslieden. Hij wilde zelf over de rol van de premier nu nog geen oordeel geven. Hij wacht eerst het antwoord van de commissie af.

'Zestig jaar investeren'

In het debat zei PvdA-Kamerlid Nijboer dat het kabinet nu na zestig jaar gaswinning ook zestig jaar moet investeren in het aflossen van de ereschuld aan de de Groningers.

De enquêtecommissie antwoordt de Kamer morgen. Later is er een debat met het kabinet. Dat komt pas met een reactie op het rapport als de Kamer als geheel er een oordeel over heeft gegeven.