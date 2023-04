Van de Zandschulp ligt eruit in Monte Carlo na wisselvallige partij tegen Ruud

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de achtste finales van het masterstoernooi in Monte Carlo te halen. De Veenendaler verloor in een zeer wisselvallige partij van de Noor Casper Ruud: 5-7, 6-7 (1).

Dat Van de Zandschulp weet hoe hij tegen de nummer vier van de wereld met het bijltje moet hakken, blijkt wel uit zijn 3-1 voorsprong in onderlinge ontmoetingen. Zo ook in Miami eind maart. Op het Monegaskische gravel was het dit keer een ander verhaal.

Haarhuis ziet wisselvallig niveau

Het niveau van beide spelers ging de hele wedstrijd, die bol stond van de afzwaaiers, op en neer en het was uiteindelijk Ruud die op de belangrijke momenten kon toeslaan.

Van de Zandschulp gaf onder toeziend oog van Davis Cup-captain Paul Haarhuis, die in Monte Carlo als coach van de Nederlander fungeerde, in de tweede set door onnodige fouten een 4-1 voorsprong uit handen.