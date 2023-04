VN-chef: Somalië lijdt onder klimaatcrisis waar het geen schuld aan heeft

Somalië lijdt onder de gevolgen van een klimaatcrisis waaraan het land nauwelijks schuld heeft. Dat heeft VN-chef António Guterres gezegd tijdens zijn bezoek aan het Oost-Afrikaanse land. Naast de extreme droogte, die vorig jaar aan 43.000 mensen het leven heeft gekost, dreigt er nu ook een hongersnood. Bijna de helft van de bevolking heeft volgens de VN dringend humanitaire hulp nodig. het gaat om ongeveer 8,3 miljoen Somaliërs.

Guterres deed zijn uitspraken na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Baidoa, in het zuidwesten van het land. Het kamp is voor mensen die hun huis ontvlucht zijn vanwege de droogte en de aanhoudende gevechten tussen terreurorganisatie Al Shabaab en Somalische regeringstroepen.

De Amerikaanse ambassadeur in Somalië zei vorige maand dat Somalië ongeveer een derde van het grondgebied van Al Shabaab heeft heroverd. De regering beweert 3000 strijders van de terreurorganisatie te hebben gedood sinds het overheidsoffensief vorig jaar begon, maar de islamitische terreurbeweging heeft al meerdere keren laten zien dat ze kan terugslaan met dodelijke aanvallen.

Vijf droge regenseizoenen

Ondertussen volgen de droge periodes in het land elkaar op. Er zijn al vijf regenseizoenen gemist, waardoor 1,4 miljoen Somaliërs naar andere gebieden zijn uitgeweken. Die groep bestaat voor 80 procent uit vrouwen en kinderen, zegt VN-chef Guterres. De droogte heeft enorme gevolgen voor dit land waar het grootste deel van de bevolking leeft van landbouw en vooral van veeteelt. Miljoenen geiten, schapen en koeien zijn doodgegaan omdat ze geen gras en water meer konden vinden.

"Het is gewetenloos dat Somaliërs, die bijna niets hebben gedaan om de klimaatcrisis te veroorzaken, de verschrikkelijke gevolgen ervan ondervinden", zei Guterres. "Klimaatverandering veroorzaakt chaos."

Er is volgens de VN-chef snel meer hulp nodig. Hij zei dat slechts 15 procent van de voor dit jaar benodigde 2,6 miljard dollar aan hulp voor Somalië is verstrekt.

Afrika-correspondent Elles van Gelder en cameraman Sven Torfinn reisden eind vorig jaar naar Baidoa. Ze bezochten onder andere een centrum waar de meest ondervoede kinderen worden geholpen: