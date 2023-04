Bijna 80 jaar later krijgen gesneuvelde Georgiërs een naam

Onderzoekers van het Sovjet Ereveld bij Amersfoort zijn er na bijna tachtig jaar in geslaagd om de identiteit van zeven gesneuvelde Georgiërs te achterhalen. De Georgiërs lagen tot nu toe begraven als 'onbekende Sovjetsoldaat'. Nu hebben ze een naam gekregen na de opgraving van hun stoffelijke resten en dna-onderzoek.

Een van de zeven Georgiërs die nu is geïdentificeerd, is Ilja Beroeasjvili, meldt RTV Utrecht. Zijn kleinzoon Gia komt komende maandag vanuit Georgië naar Amersfoort.

"Al die jaren hebben we ons wanhopig afgevraagd wat er met hem is gebeurd'', reageert Gia Beroeasjvili vanuit Georgië. "De tranen schieten in mijn ogen als ik bedenk dat ik volgende week bij zijn graf sta en eindelijk rust kan vinden.''

Niet alleen Gia Beroeasjvili brengt komende week een bezoek aan Nederland. Ook de Georgiër Ioseb komt maandag voor het eerst naar het graf van een familielid dat decennialang als vermist te boek stond: zijn oudoom Semjon Vanisjvili.

Identificatie

De identificatie van de zeven Georgiërs is grotendeels het werk van onderzoeker, schrijver en journalist Remco Reiding van de stichting Sovjet Ereveld. Met archief- en dna-onderzoek probeert hij al jaren om de namen te achterhalen van de 865 onbekende soldaten die op de begraafplaats liggen. Tot nu toe is dat bij 250 mensen gelukt.

De militaire begraafplaats bij Amersfoort ligt op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog 101 Russische krijgsgevangenen werden vermoord. Na de oorlog kwamen er ook andere Sovjetmilitairen te liggen die in het Westen waren gesneuveld.

88 handgranaten gestolen

Uit Reidings onderzoek blijkt dat Ilja Beroeasjvili, Semjon Vanisjvili en de andere vijf nu geïdentificeerde Georgiërs in 1941 met het Rode Leger tegen de Duitsers vochten. Ze werden krijgsgevangen genomen en als hulpkrachten voor het Duitse leger geronseld.

Via via kwamen ze in een Duits uniform in Nederland terecht, op het fort aan de Sint Aagtendijk in Beverwijk. Dat fort diende als munitiedepot. Op 20 april 1945, de verjaardag van Hitler, werden de Georgiërs in het fort betrapt op het stelen van 88 handgranaten voor het Nederlandse verzet. Nog op dezelfde avond fusilleerden de Duitsers de Georgiërs. Na de oorlog werden hun lichamen opgegraven en naar Leusden overgebracht, waar zij op het Sovjet Ereveld een laatste rustplaats kregen.