Politie benadert duizenden potentiële cybercriminelen: we kennen je naam

Het speciale cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland heeft de namen achterhaald van tienduizenden gebruikers die actief waren op een illegaal forum waar gestolen datasets werden verhandeld. De politie heeft het forum offline gehaald en alle gebruiker een brief of mail gestuurd.

"Zo laten we ze weten dat ze niet meer anoniem zijn", zegt politiewoordvoerder Marèl van Steenbergen bij RTV Oost. "Hoewel ze met 'anonieme' gebruikersnamen op het internet actief zijn, wisten we te achterhalen wie ze zijn."

De waarschuwing aan de tienduizenden gebruikers van het illegale forum is het voorlopig eindstuk van een onderzoek dat in 2021 begon. De politie ontdekte toen dat op het illegale forum raidforums.com werd gehandeld in gestolen persoonsgegevens en datasets met namen, bsn-nummers en creditcardgegevens. Criminelen kunnen zulke datasets kopen om bijvoorbeeld 'vriend-in-noodfraude' te plegen. Dat is een vorm van oplichting waarbij je via WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek aan een vriend of familielid stuurt om snel geld over te maken. Op het forum werden ook gestolen gegevens aangeboden van oudere mensen, kennelijk met de bedoeling om ze te benaderen met een babbeltruc.

Drie verdachten

In 2021 werden al drie verdachten opgepakt. Maar daarna ging de politie door met het onderzoek, vooral om te zien wie de gebruikers van het illegale forum waren, en wie toegang tot de data had. Het bleek te gaan om duizenden mensen die gebruik konden maken van tientallen miljoenen gestolen persoonsgegevens en pornografisch materiaal. Het is niet helemaal duidelijk of de gebruikers ook daadwerkelijk handelden in de gegevens. Wel is duidelijk dat zich onder de potentiële cybercriminelen ook een aantal minderjarigen bevinden. Zij krijgen geen brief of mail thuis maar een gesprek met een aantal agenten, kondigt het cybercrimeteam aan.

De politie zegt door te gaan met dit soort onderzoeken en het benaderen van potentiële cybercriminelen. "Met de interventie geeft de politie een duidelijk signaal af aan de gebruikers dat het niet stopt bij de aanhouding van (hoofd)verdachten maar dat ook afnemers en andere betrokkenen online niet anoniem zijn", aldus het cybercrimeteam.

Hoe de politie achter de namen van de gebruikers is gekomen, is niet bekendgemaakt. Wel is vandaag bekendgemaakt dat de politie in Groot Brittannië op vrijwel identieke wijze de gebruikers van een illegaal forum in kaart heeft gebracht.