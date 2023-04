Overname Landal door Roompot kan doorgaan, mascottes blijven te zien

Recreatiebedrijf Roompot mag concurrent Landal GreenParks overnemen, maar daarvoor moeten wel dertig Nederlandse vakantieparken verkocht worden aan branchegenoot Dormio Group. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten. Het fusiebedrijf had voorgesteld de parken te verkopen en krijgt daarom toestemming van de ACM.

De overname van Landal GreenParks door Roompot werd in juni vorig jaar aangekondigd. Roompot, dat in handen is van het Amerikaanse investeringsbedrijf KKR, zei toen de grootste te willen worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes. Het fusiebedrijf heeft in elf Europese landen 305 vakantieparken, met ruim 30.000 accommodaties en campingplaatsen. Er werken circa 5500 mensen.

Volgens de ACM zouden de huurprijzen van de vakantiewoningen op de parken van Roompot en Landal fors stijgen als alle parken onder de overname zouden vallen. De waakhond wijst erop dat de combinatie tussen Landal en Roompot de grootste aanbieder wordt van vakantieparken in Nederland en dat beide bedrijven nu nog flink met elkaar concurreren.

'Stevige concurrent'

"Met de overdracht van dertig vakantieparken aan Dormio ontstaat een stevige concurrent voor de verhuur van vakantiewoningen aan consumenten", zo meldt de ACM. De Europese Commissie ging in april vorig jaar al akkoord met de fusie.

Een woordvoerder van Roompot zegt dat de namen Landal en Roompot blijven bestaan. Ook de mascottes van beide parken, Bollo bij Landal en Koos Konijn van Roompot, blijven gewoon te zien. Parken die aan Dormio Group worden overgedragen zijn onder meer Landal Heihaas in Putten, de Bloemert in Midlaren en Duc de Brabant in Diessen.