Aantal migranten Italië verviervoudigd, regering roept noodtoestand uit

Dit jaar hebben al meer dan 31.000 migranten de Italiaanse kust bereikt, bijna vier keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Toen waagden bijna 8000 migranten met succes de oversteek. Alleen al in de afgelopen week kwamen meer dan 3200 migranten aan in het Zuid-Europese land, van wie 1389 op zondag. Het gaat zowel om mensen die in migrantenboten naar Italië zijn gevaren als om migranten die onderweg zijn gered door hulporganisaties en daarna aan land zijn gekomen. Vooral in maart was de migrantenstroom groot, in vergelijking met eerdere jaren:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Vanwege het sterk groeiende aantal migranten heeft de regering in Rome gisteravond de noodtoestand afgekondigd. Er komt per direct 5 miljoen euro vrij uit een nationaal noodfonds voor "urgente maatregelen". Volgens de regering, die spreekt van een "uitzonderlijke toename van het aantal migranten", moeten van dat geld onder meer nieuwe opvangplekken worden opgezet. Ook is het van belang dat de "hotspot" Lampedusa op korte termijn wordt ontlast, staat in een persbericht van de Italiaanse ministerraad. Via dat kleine Italiaanse eiland tussen Sicilië en Tunesië bereiken de meeste migranten Europees grondgebied. Op Lampedusa worden momenteel 1800 migranten opgevangen, terwijl er ruimte is voor 400 mensen. Honderden migranten worden met veerboten overgebracht naar opvangcentra op onder meer Sicilië. Volgens minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken zal de noodtoestand, die zes maanden zal duren, het migrantenvraagstuk niet structureel oplossen. Daarvoor moet de Europese Unie in actie komen, zegt hij.

Italië-correspondent Heleen d'Haens: "Door de noodtoestand uit te roepen, kan de regering gebruikmaken van geld uit het noodfonds voor bijvoorbeeld natuurrampen. Daarnaast biedt de noodtoestand flexibiliteit: om alle migranten te kunnen plaatsen zijn nieuwe opvangcentra nodig, vooral gesloten centra voor mensen die moeten worden teruggestuurd. Daarvoor gelden normaal gesproken uitgebreide aanbestedingsprocedures. De regering vindt die procedures te lang duren om snel te kunnen schakelen. Door de noodtoestand kan dat allemaal sneller. Tegelijkertijd is de noodtoestand ook een sterk signaal naar de Europese Unie. De rechtse regering van premier Meloni probeert het migratievraagstuk al langer hoog op de Europese agenda te houden en hoopt dat dit signaal daaraan bijdraagt. Vanuit de EU is er op zich wel aandacht voor illegale migratie. Zo was er in februari een EU-top over dit thema. En na het dodelijke ongeluk met een migrantenboot voor de kust van Zuid-Italië, eind februari, erkende Europese Commissievoorzitter Von der Leyen dat de Europese inzet flink moet worden verhoogd. Ook premier Rutte heeft het met Meloni over migratie gehad. Er is dus veel ambitie en er klinken de laatste maanden veelbelovende woorden, maar concreet hebben die aan de situatie op de Middellandse Zee nog niets veranderd."