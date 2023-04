Stoppende trucks op vluchtstrook groot probleem in grensgebied

Automobilisten klagen over truckers die vlak voor de grensovergang plotseling stoppen op de vluchtstrook en dan, een minuut later, de snelweg weer op rijden. De manoeuvres leiden geregeld tot gevaarlijke situaties.

"Op de vluchtstrook stond een Hongaarse chauffeur met zijn combinatie. Hij voerde geen alarmverlichting, gaf niet aan dat hij linksaf wilde of wat dan ook. En op tien meter afstand dat ik hem passeerde trok hij ineens de rijbaan op", vertelt Peter Bastiaens bij 1Limburg,

Met een ruk aan het stuur wist hij een ongeluk te voorkomen. Maar voor hetzelfde geld gaat het wel mis, zegt Bastiaens, gemeenteraadslid in Venlo.

Bastiaens rijdt dagelijks voor zijn werk van Venlo naar Kaldenkerken in Duitsland. Hij wordt geregeld geconfronteerd met stoppende en weer optrekkende trucks. Sinds februari vorig jaar moeten vrachtwagenchauffeurs de landcode bij hun rittenregistratie aanpassen als ze een grens passeren. Dat kunnen ze alleen met de hand. Ze moeten hun wagen dus stilzetten.

Hoge boetes

De regels zijn streng, maar volgens Bastiaens is het geen enkel probleem voor truckers om eerst de grens te passeren en de wagen daarna op een veilige plek, bijvoorbeeld een parkeerterrein, stil te zetten om de landcode om te zetten. Vooral Oost-Europese chauffeurs durven dat volgens hem niet aan. Ze zijn bang voor hoge boetes en zetten de auto pal voor de grensovergang stil.

Net na de invoering van de nieuwe regel ging het vorig jaar gruwelijk mis bij Venlo. Een automobilist kwam om het leven toen hij op een stilstaande truck botste. Leon van den Beucken, collega-raadslid van Bastiaens. vroeg toen al om maatregelen, maar constateert dat er sindsdien weinig is veranderd. "Er zou veel meer gehandhaafd moeten worden, want het is een wonder dat het hier niet veel vaker fout gaat", aldus Van den Beucken. "Maar dat kan natuurlijk niet altijd zo blijven. Er is nu echt actie nodig."

Stopmomenten kort

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat herkent het probleem, maar zegt niet veel mogelijkheden te hebben om er iets aan te doen. "Vaak zijn de stopmomenten ook zo kort dat het voor ons lastig is om op te treden. Wij mogen zelf ook geen boetes uitschrijven. We kunnen hoogstens vragen of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de politie erop handhaven", stelt hij.

Nieuwe vrachtauto's moeten vanaf augustus dit jaar hun rittenregistratie doen met een nieuw type tachograaf. Dat kan via gps de landcode automatisch aanpassen, waarmee ook de gevaarlijke stops op de vluchtstrook tot het verleden behoren. Maar voor bestaande trucks geldt die verplichting pas vanaf 2025.

Bastiaens vreest dat dat betekent dat nog veel chauffeurs de code handmatig blijven omzetten. Hij hoopt dat ze dat veiliger gaan doen dan nu. "Dit is niet in het belang van hun eigen veiligheid. Het is zeker ook niet in het belang van andere weggebruikers. Want met een personenauto delf je altijd het onderspit als je botst met een vrachtwagen."