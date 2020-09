Bloemendaal behoudt ongeslagen status na fraaie comeback in topper tegen HGC

Na rust bekroonde international Jorrit Croon een fraaie dribbel met de gelijkmaker. In het vierde kwart viel de beslissing op t Kopje. De Belg Arthur van Doren pushte een strafbal hoog in het doel en bezorgde Bloemendaal daarmee de vijfde zege op rij.

De Japanner Kenta Tanaka zette de bezoekers met een harde uithaal op voorsprong en Steijn van Heijningen maakte er na balverlies van Bloemendaal 0-2 van in het tweede kwart. Op slag van rust viel de aansluitingstreffer van Tim Swaen uit een strafcorner.

Regerend kampioen Bloemendaal heeft ook zijn vijfde wedstrijd van het seizoen in de Tulp Hoofdklasse gewonnen. De koploper kwam thuis in de topper tegen HGC op een 2-0 achterstand, maar zegevierde uiteindelijk met 3-2.

Kampong was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Den Bosch en blijft daarmee op twee punten in het spoor van Bloemendaal. Boet Phijffer zette de Utrechters op voorsprong, Koen Bijen maakte gelijk en Ties Ceulemans werd vlak voor tijd matchwinner namens Kampong.