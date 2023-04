Volleybalster Schoot doet nu alvast kantoorervaring op: 'Wilde iedereen highfiven'

Veel topsporters gaan pas na hun carrière voor het eerst rondkijken op de 'gewone' arbeidsmarkt. Volleybalinternational Myrthe Schoot besloot anders en heeft haar clubloze periode na het WK van afgelopen september al gebruikt om de topsportbubbel even te verlaten. De volleybalster focuste zich eerst volledig op het afronden van haar hbo-studie commerciële economie en heeft sinds januari een werkervaringsplek bij sportkoepel NOC*NSF op de afdeling Athlete Services, die voor de topsporters in Nederland alle voorzieningen regelt. "Dit is een heel andere wereld", vertelt Schoot, die als libero de belangrijkste verdediger van het volleybalteam is. "Ik ben 34 en heb nog nooit gewerkt. In het volleybal ken je heel goed je sterke en je zwakke punten, maar in een maatschappelijke carrière heb ik geen idee."

Dan word ik helemaal enthousiast en wil ik iedereen gaan highfiven, maar dan sjokt iedereen weer de ruimte uit. Myrthe Schoot over haar ervaringen op kantoor

"Hoe ouder je wordt binnen de topsport, hoe kleiner de stappen worden die je nog maakt", gaat Schoot verder. "En binnen de maatschappij is alles nieuw voor me. Dus ik maak reuzenstappen, ik maak een reuzenontwikkeling mee." Wennen aan kantoorleven Schoot moest wel even wennen aan het kantoorleven. "Ik ben een enthousiast persoon", vertelt ze. "Dus dan hebben we een meeting en hebben we iets heel moois bedacht met elkaar. Dan word ik helemaal enthousiast en wil ik iedereen gaan highfiven, maar dan sjokt iedereen weer de ruimte uit."

Myrthe Schoot met Anne Buijs - ANP

"Sommige mensen van NOC*NSF ken ik vanuit mijn carrière als volleybalster en dan ga ik ze ook knuffelen als ik ze op kantoor zie. Maar dat is in de context van een kantoor weer heel gek. Ik moet bijna oppassen dat ik mensen geen tikkie tegen de kont geef", lacht de geboren Achterhoekse, die dat gewend is vanuit de volleybalwereld. "Ik voel me altijd een beetje dom als ik het vertel, maar er gaat een hele nieuwe wereld voor me open." Daarmee doelt Schoot niet alleen op haar kantoorbaan, maar ook op bijvoorbeeld het kopen van een huis, dat ze in december heeft gedaan met haar partner. "Als ik in het buitenland aankom, liggen er papieren voor me klaar en hoef ik alleen maar te tekenen." Oogkleppen Als volleybalster heeft Schoot naar eigen zeggen altijd heel erg oogkleppen op gehad. "En ik denk dat ik daar wel extreem in ben geweest. Ik wil niet zeggen dat ik leefde als een non, maar je doet het goed of je doet het niet."

Als sporter ben je bijvoorbeeld best wel verwend, maar als je daaruit stapt, hoor je wat er allemaal achter de schermen voor je gedaan wordt. Myrthe Schoot

"Ik leefde volgens de drie R's: rust, reinheid, regelmaat", legt ze uit. "En had bepaalde normen en waarden waarvan ik vond dat het bij de topsport hoorde. Als je dat heel erg hebt, dan zie je ook niks anders. De maatschappelijke wereld was voor mij een enorm onbekende wereld. En omdat nu die oogkleppen wat wijder worden, wordt die stap straks ook wat minder spannend." Schoot is namelijk niet van plan het volleybal al definitief opzij te schuiven. Ze sluit deze maand 'gewoon' weer aan bij de nationale selectie, die zich gaat voorbereiden op achtereenvolgens de Nations League, het EK en het olympisch kwalificatietoernooi. Als ze weer het volleyballeven instapt, neemt Schoot haar ervaringen van de afgelopen maand zeker mee. "Ik leer heel veel van deze maanden. Als volleyballer - maar eigenlijk als atleet in elke tak van sport - kan je er, denk ik, heel veel profijt van hebben als je je breed ontwikkelt. Niet alleen motorisch, maar ook maatschappelijk." "Als sporter ben je bijvoorbeeld best wel verwend, maar als je uit die wereld stapt, hoor je wat er allemaal achter de schermen voor je gedaan wordt. Hoeveel mensen in touw zijn", legt de volleybalster uit. "Ik heb in mijn carrière weleens meegemaakt dat er mensen werden afgesnauwd. Met de wetenschap van nu zou ik dan wel gezegd hebben: gast, doe eens normaal. Iedereen doet heel erg z'n best."

Op 17 april weer bij Oranje De eerste training met het Nederlands team voor Myrthe Schoot staat voor 17 april op het programma. Ze staat op de longlist van de nieuwe bondscoach Felix Koslowski. In totaal staan er 28 speelsters op de lijst die in aanmerking komen voor een plekje in de selectie komende zomer. Belangrijkste afwezige is Anne Buijs. De aanvoerster van het team tijdens het afgelopen WK gaf vorige week aan voorlopig niet beschikbaar te zijn voor Oranje.