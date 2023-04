Na de wolf nu de goudjakhals? Lammeren doodgebeten bij Lauwersoog

Even dacht Kingma dat de dieren door een wolf waren aangevallen. Maar een deskundige van de provinciale faunaorganisatie BIJ12 sloot dat uit. "Die zei: ik denk niet dat het een wolf is, want een wolf maakt het nog veel gekker", aldus de schapenhouder. Net als de deskundige gaat ze er nu van uit dat een goudjakhals de schuldige is:

Schapenhouder Eelkje Kingma trof zaterdagochtend de eerste verwonde dieren aan, vertelt ze bij RTV Noord . "Zondag en maandag was het opnieuw raak. De meeste dieren waren aangevallen op de bil. We troffen zelfs een losse poot aan."

In de buurt

Op oudejaarsdag 2022 viel een goudjakhals een schaap aan bij het Friese dorp Paesens, niet ver van Lauwersoog. De jakhals sloeg volgens BIJ12 ook al toe in Ferwert en Ljussens, eveneens in het noorden van Friesland.

Zoogdierkenner Harrie Bosma vermoedt dat de beschermde goudjakhals, ook wel rietwolf genoemd, zich in de loop van vorig jaar heeft gevestigd in het buitendijkse kweldergebied in Noord-Friesland. "De uitgestrekte kwelders achter de zeedijk zijn voor dit dier een ideaal leefgebied. Hij staat te boek als muizen- en rattenvanger en verder pakt hij hazen. Die zijn er hier veel, en natuurlijk is er veel rust en dekking. Hij kan kilometers lopen zonder een dijk over te steken of een mens tegen te komen", aldus Bosma eerder in het AD.

Dit land is te klein

Schapenhouder Kingma vreest voor nieuwe aanvallen. Gebeurt dat, dan ziet ze zich genoodzaakt alle vijfhonderd schapen terug te halen naar de boerderij. "Dan hebben we wel een groot probleem", zegt Kingma. "Omdat de goudjakhals een beschermde diersoort is, mogen we er niet op jagen. Maar hij hoort hier niet thuis, net als de wolf. Dit land is gewoon te klein voor dit soort dieren."

De uitslag van de dna-test wordt in de loop van mei verwacht. Dan is er dus ook zekerheid of het om een goudjakhals gaat. Intussen kunnen schapenhouders zich maar het beste voorbereiden, schrijft BIJ12 op de website. "Hoe eerder en hoe meer maatregelen worden genomen, hoe beter. De nadruk ligt in eerste instantie op het beveiligen van schapen en geiten. Het 's nachts ophokken van vee is een betrouwbare maatregel om aanvallen te voorkomen. Een andere belangrijke maatregel is het plaatsen van een wolfwerende afrastering. Deze afrastering houdt ook een goudjakhals op afstand."