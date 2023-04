Duitse politie zet bus aan de kant, ontdekt lading gebakken vleermuizen

De Duitse politie heeft op de snelweg bij Aken een onverwachte vondst gedaan. Tijdens een controle vonden agenten tot hun stomme verbazing een lading gebakken vleermuizen in de laadruimte van een bestelbus. Ook vervoerde het voertuig zo'n duizend kilo ongekoelde vis.

De 31-jarige bestuurder, een man uit Ivoorkust, was vanuit België naar Duitsland gereden. Waar hij de lading naartoe wilde brengen is onbekend. De vondst werd maandag gedaan en is vandaag naar buiten gebracht.

Naar later bleek was de man ook zonder identiteitspapieren en rijbewijs Duitsland binnengekomen. Ook was zijn bestelbus niet verzekerd en niet geregistreerd. De man kan rekenen op meerdere boetes, ook voor het begaan van diverse verkeersovertredingen.

De politie heeft de bus en de lading in beslag genomen. De man moet voorlopig in de cel blijven. Hij wordt later uitgeleverd aan Italië, waar hij staat ingeschreven. De lading wordt vernietigd.