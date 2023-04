Weer wisseling in ochtend bij Radio 538: Wietze de Jager stopt na 1,5 jaar

Na de zomer verandert Radio 538 opnieuw het ochtendprogramma. De huidige presentatoren, Wietze de Jager en Klaas van der Eerden, stoppen na 1,5 jaar met hun ochtendshow op de commerciële radiozender.

Volgens De Jager is het werk te lastig te combineren met zijn gezinsleven. Daarom maakt hij plaats voor Tim Klijn, die hem na de zomer op 538 gaat vervangen. De Jager heeft twee zoons en een dochter; onlangs maakte hij op de radiozender bekend dat hij en zijn vriendin een vierde kind verwachten.

Familie

De Jager en Van der Eerden begonnen in 2022 met hun ochtendprogramma op 538. Maar ruim een jaar na de start zegt De Jager dat hij daardoor te weinig tijd aan zijn gezin kan besteden. "Het maken van een dagelijks programma in de vroege ochtend en alles wat daar extra bij komt kijken vraagt 24/7 aandacht. Het continu vinden van de juiste balans met het gezinsleven is iets wat ik vaker heb gedeeld met de luisteraars."

Uiteindelijk besloten de zender en de twee dj's om eerder dan gepland te stoppen met het ochtendprogramma. Na de zomer zullen Tim Klijn, Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezer Florentien van der Meulen het duo opvolgen op Radio 538. Zij zijn nu nog allemaal 's ochtends te horen op Radio Veronica maar werkten eerder al voor 538.

Ook Wietze de Jager en Klaas van der Eerden blijven te horen op Radio 538, maar op een ander tijdstip. De zender denkt nog na over welke plek zij in zullen gaan nemen in de programmering.