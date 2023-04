Van den Brom schrijft historie met Lech Poznan: 'AZ treffen we in finale'

Lech Poznan neemt het donderdagavond (21.00 uur) in de kwartfinales van de Conference League op tegen het Italiaanse Fiorentina. Heel Polen kijkt mee. Voor het eerst sinds Legia Warschau in het seizoen 1995/1996 in de Champions League staat er een Pools team bij de laatste acht van een Europees toernooi. De coach achter dit succes is John van den Brom. Afgelopen zomer tekende de 56-jarige Nederlander als opvolger van Maciej Skorza bij de kampioen van Polen. Denny Landzaat kwam mee als assistent. Waar de resultaten in de Poolse Ekstraklasa met de huidige derde plaats tegenvallen, maakte Lech Poznan indruk in Europa. "We kenden een moeilijke start, maar daarna ging het goed", aldus Van den Brom. "We spelen leuk voetbal en de Europese successen maken het seizoen speciaal. Heel voetballiefhebbend Polen spreekt hierover en dat je een rol daarin mag spelen als coach is uiteraard geweldig."

Kwartfinales Conference League op 13 april (returns op 20 april) KAA Gent - West Ham United Anderlecht - AZ FC Basel - OGC Nice Lech Poznan - Fiorentina

Na uitschakeling door FK Qarabag in de eerste voorronde van de Champions League boekte Lech Poznan thuiszeges op Austria Wien (4-1) en Villarreal CF (3-1) in de groepsfase van de Conference League, een overwinning op het Noorse FK Bodø/Glimt (0-0 uit, 1-0 thuis) in de play-offs, gevolgd door een dubbele zege op het Zweedse Djurgårdens IF (2-0 thuis, 3-0 uit) in de achtste finales. "Dat voelt natuurlijk geweldig", zegt Van den Brom. "Voor de club, maar ook heel bijzonder voor mij als coach." In Fiorentina treffen de Polen nu de nummer negen van de Serie A. Van den Brom: "Een pittige tegenstander. Ik ben benieuwd, maar ik heb er alle vertrouwen in. Thuis hebben we in Europa nog niet verloren." 'Hoopte eigenlijk op Anderlecht of AZ' Met extra belangstelling volgt Van den Brom ook een andere kwartfinale in de Conference League. Zijn oude clubs Anderlecht en AZ staan in Brussel tegenover elkaar. Van 2012 tot 2014 was Van den Brom coach van Anderlecht en werd hij in zijn eerste seizoen kampioen van België. Daarna was hij vijf jaar werkzaam bij AZ. "Ik hoopte eigenlijk op Anderlecht of AZ als tegenstander in de kwartfinales, maar nu vind ik het speciaal dat ze tegen elkaar spelen", zegt Van den Brom. "AZ is meer een geheel en heeft betere individuele spelers. Ik heb het idee dat Anderlecht door de Europese successen wat is opgefleurd."

2012: John van den Brom met Anderlecht in de Champions League - AFP