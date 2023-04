Politie open over racisme in eigen kring: '30 meldingen in zes maanden'

In het voorbije halfjaar hebben politieagenten dertig meldingen gedaan van racistische of discriminerende uitlatingen en gedragingen van collega's. Dat meldt NRC, die erover sprak met plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer van de Nationale Politie.

Het is voor het eerst dat de politie, met ruim 60.000 werknemers een van de grootste organisaties in ons land, een overzicht geeft van meldingen over racisme en discriminatie in de eigen gelederen. Die meldingen werden veelal door leidinggevenden gedaan bij de vorig jaar aangestelde coördinator racismebestrijding bij de politie.

Een van de laatste meldingen gaat over een agent in Den Haag die vorige week is geschorst. De agent is al jaren actief in de PVV van Geert Wilders en stond in 2022 op de kandidatenlijst van de partij. Hij wordt onderzocht vanwege "zeer ongepaste uitlatingen op sociale media", aldus Huyzer.

'Niet meer wegkijken'

De agent twitterde bijvoorbeeld over zes agenten (die ook zijn geschorst) die een filmpje plaatsten van een uitje naar Parijs, waarin ze "minder, minder, minder" roepen naar voorbijgangers van kleur. De voor de PVV actieve agent nam het op voor de agenten en tweette "minder, minder, minder gajes te willen". Over klimaatdemonstranten schreef hij: "Het zijn criminelen die we moeten opsluiten".

Volgens de plaatsvervangend korpschef worden in opspraak geraakte agenten nu sneller dan vroeger geschorst en wordt er sneller onderzoek ingesteld. "Voorheen was er nogal eens handelingsverlegenheid binnen de politie om in dit soort gevallen op te treden", zegt ze tegen NRC. "Dan werd er nogal eens gezegd: hij gaat bijna met pensioen of het was privé. Maar nu kijken we niet meer weg en durven we door te pakken."

Trainingen

Ze wil niet zeggen of dertig meldingen in een half jaar veel of weinig is. "Die vraag doet er niet toe. Er zullen nog veel meer meldingen komen. Het gaat erom dát collega's melden, dat we de meldingen onderzoeken en dat we er adequaat en eenduidig op reageren. Wie de grens overgaat, zal dat altijd voelen." In het uiterste geval kan racistisch gedrag leiden tot ontslag.

De politie wil kijken hoe incidenten van racisme en discriminatie duidelijker met de buitenwereld kunnen worden gedeeld. Daarnaast hebben leidinggevenden bij de politie een training gekregen om de betreffende agenten "te helpen op zoek te gaan naar hun innerlijk racisme", aldus Huyzer.

Met de maatregelen wil de politie agenten daar weerbaarder tegen maken. "Het moet duidelijk worden dat wat ze zien op een paar vierkante kilometer niet mag leiden tot stereotypen over een hele bevolkingsgroep. Agenten moeten zien dat bepaalde problemen voortkomen uit armoede en kansenongelijkheid."