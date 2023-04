Taaltips LAKS: geen 'jongens en meisjes' en 'excellente school' meer

Scholierenorganisatie LAKS vindt het de hoogste tijd om de taal op school en in de klas aan te passen. De organisatie lanceert een gids met taaltips die moeten bijdragen aan gelijke kansen en genderbewustzijn in het onderwijs.

Zo stelt het LAKS aan docenten voor om niet langer "goedemorgen jongens en meisjes", maar "goedemorgen allemaal" of "goedemorgen leerlingen" te zeggen bij het begroeten van de klas. Ook zou de klas bij opdrachten niet opgedeeld moeten worden in 'jongens en meisjes'.

Onder de tips voor buiten de klas valt het advies om iemand niet langer als een 'achterstandsleerling' aan te duiden. 'Zittenblijven' moet worden vervangen door 'doubleren', omdat het eerste woord volgens LAKS stigmatiserend is. 'Achterstandsscholen', 'op- en af stromen' of 'hoog- en laag opgeleiden' zouden ook vermeden moeten worden, omdat ze kansenongelijkheid zouden vergroten.

Het LAKS vindt dat dergelijke woorden de indruk wekken dat de ene opleiding beter is dan de andere. Beter is het om bijvoorbeeld te benoemen wat precies wordt bedoeld: iemand met een wo-, hbo- of mbo-opleidingsachtergrond.

Excellente scholen

Met die gedachte wil het LAKS ook af van het predicaat 'excellente scholen', dat het kabinet nu nog gebruikt. Er worden scholen mee bedoeld die uitblinken, bijvoorbeeld omdat het onderwijs goed aansluit op de situatie in de buurt of op de talenten en behoeften van een leerling.

Maar het onderscheiden van 'excellente scholen' suggereert volgens het LAKS dat sommige scholen beter zijn dan anderen. "En wij willen vooral als LAKS zeggen: een school is niet beter dan de rest. Een school maakt wel vooruitgang en doet dingen anders dan de rest, waardoor de resultaten zeker anders zijn dan de rest. Maar het maakt het niet beter of slechter", zegt bestuurslid Cylus Kawesi in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat punt is niet nieuw. Ook de PO-raad en de Algemene Onderwijsbond zien dit nadeel van het systeem. In de Tweede Kamer is in februari een motie aangenomen van D66 waarin de Kamer oproept tot het afschaffen van de aanduidingen goed en excellent.

Verboden woorden

Met de tips moet de klas volgens het LAKS een veiligere plek worden voor alle leerlingen en voorkomen dat groepen worden benadeeld of uitgesloten.

De gids moet niet gezien worden als een lijstje met verboden woorden, zegt Kawesi. "Wij willen eigenlijk met deze taalgids zeggen dat taal dynamisch is. We geven hierbij tips en suggesties om het gesprek over taal aan te gaan. Wij roepen ook anderen op om dit gesprek met elkaar aan te gaan."