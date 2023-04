Verkopers van ijs, bloemen en vis vrezen voor hun vaste plekje in Utrecht

Verkopers van ijs, bloemen, oliebollen en vis zijn gisteravond met z'n allen naar het Utrechtse stadhuis gekomen. De standplaatshouders vrezen dat ze als gevolg van nieuwe Europese regels hun vaste plekje kwijtraken.

De verhalen van de kraamhouders zijn schrijnend, meldt RTV Utrecht. De ene verkoper vertelt dat hij bijna een half miljoen euro heeft geïnvesteerd in een viskraam. Een andere verkoper zegt dat hij 250.000 euro heeft geleend van zijn hoogbejaarde vader, en dat hij vreest de oude man niet meer te kunnen terugbetalen.

De gemeente Utrecht is verplicht om per 1 januari van het komend jaar alle lopende vergunningen in te trekken en opnieuw te verdelen. Het gevolg van nieuwe Europese regels, die overigens niet alleen in Utrecht gaan gelden. Het idee is dat nieuwkomers zo ook een kans krijgen.

Gespreid bedje

In Utrecht zijn op dit moment ruim tachtig verkopers actief, onder andere op de altijd drukke Oudegracht. Sommige kraampjes staan er al sinds de jaren tachtig. De verkopers noemen de nieuwe procedure "oneerlijk" omdat ze jaren hebben gewerkt aan het opbouwen van een eigen klantenkring. Als ze in januari weg moeten, dan komt een nieuwkomer in een gespreid bedje; die kan zo alle klanten overnemen en hoeft daar niets voor te doen.

De gemeenteraad heeft nog geen officieel besluit genomen. Wat de verkopers betreft komt dat voorlopig ook niet, bleek op de informatieavond in het stadhuis. Ze vroegen om een langdurige overgangsregeling van vijf, tien of misschien zelfs twintig jaar; dan kunnen de huidige standhouders langzaam toewerken naar het afbouwen van hun zaak. Ze wezen er ook op dat de nieuwe Europese regels niet alleen in Utrecht gaan gelden, maar vrijwel nergens in Nederland tot zo'n ingrijpende procedure lijken te leiden. De meeste andere gemeenten wachten gewoon af.

Deskundigen

De raadsleden hoorden gisteravond alles aan. Volgende week is er nog een informatieavond. Dan komen er deskundigen en meer juristen aan het woord. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om een oplossing te vinden.