Belgisch international in VS geschorst door eigen club na racistische taal

Belgisch international Dante Vanzeir moet vrezen dat zijn avontuur in de Major League Soccer er al na één duel in de basis opzit. De aanvaller van New York Red Bulls is door zijn club al voorlopig geschorst, nadat hij racistisch taalgebruik had opgebiecht.

Vanzeir gebruikte in de wedstrijd tegen San Jose Earthquakes het n-woord. Vermoedelijk was dat gericht aan de in Rotterdam geboren Kaapverdiaan Jamiro Monteiro, die in de eredivisie nog voor Cambuur en Heracles speelde.

Earthquakes-speler Jeremy Ebobisse had gehoord wat Vanzeir zei, waarna de wedstrijd twintig minuten werd onderbroken.

Storm van kritiek

Dat Vanzeir na afloop diep door het stof ging, deed niets af aan de storm van kritiek die hij kreeg voor zijn gedrag. In afwachting van de straf die Vanzeir te wachten staat, besloot zijn club de speler alvast voorlopig te schorsen.