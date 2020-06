De Ligt scoort bij zege Juventus, 'God' Ibrahimovic terug bij Milan

Cristiano Ronaldo en Federico Bernardeschi hadden wel van dichtbij moeten scoren. Acht minuten na rust was het alsnog raak: Lecce verdedigde slordig uit en Paulo Dybala krulde de bal in de kruising.

In de Serie A heeft koploper Juventus vrijdagavond met 4-0 gewonnen van nummer achttien Lecce. Dat kwam na een halfuur met tien man te staan en zwichtte pas na rust.

Aanvankelijk werd gevreesd voor zwaar letsel aan een achillespees, maar de schade bleek mee te vallen. Daardoor kan hij in het restant van de competitie in de Serie A waarschijnlijk toch nog van waarde zijn voor zijn Italiaanse club.

Voor De Ligt, die mocht juichen na een kopbal van dichtbij, is het zijn derde treffer in de Serie A. Juventus heeft nu zeven punten voorsprong op Lazio Roma dat één wedstrijd minder heeft gespeeld.

Ibrahimovic kan wellicht zondag al tegen AS Roma zijn rentree vieren. Zelf heeft hij er in elk geval weer veel zin in.

Op kenmerkende wijze plaatste de zelfbewuste Zlatan vrijdag op zijn sociale kanalen een foto waarop te zien is hoe hij een bal aan de voet heeft en enkele medespelers toekijken. "God en zijn studenten", meldde hij.