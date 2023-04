Wekdienst 12/4: Rechtszaak om spermadonor • Spoeddebat over wolf in Gelderland

Goedemorgen! In Gelderland wordt vandaag gedebatteerd over het afschieten van wolven, en in Den Haag dient een kort geding tegen een spermadonor die honderden kinderen verwekte. Eerst het weer: in de loop van de ochtend trekt de regen weg richting het oosten. Daarna wisselen zon, wolken en buien elkaar af. In de middag meer neerslag, met landinwaarts lokaal kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 11 tot 14 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Er dient een kort geding om een spermadonor te laten stoppen met het afstaan van sperma. De man zou al vele honderden kinderen hebben verwekt, maar de ouders waren daar niet van op de hoogte.

President Macron begint aan de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Nederland, samen met zijn vrouw Brigitte. Vandaag brengt de Franse leider een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam, is er een rondvaart gepland en gaan de Macrons met het koninklijk paar naar de Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum.

Wat is er nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn? Die vraag legde klimaatminister Jetten begin vorig jaar neer bij een groep vooraanstaande wetenschappers. Vandaag presenteren ze hun bevindingen.

In de provinciale staten in Gelderland wordt gedebatteerd over het afschieten van wolven die boerderijdieren aanvallen. Het debat is aangevraagd door BBB. Wat heb je gemist? De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Biden brengt een vierdaags bezoek aan Noord-Ierland en Ierland ter ere van het 25-jarige bestaan van de Goede Vrijdagakkoorden, die in 1998 een einde maakten aan de strijd tussen katholieken en protestanten. Biden werd ontvangen door de Britse premier Sunak. Het is momenteel onrustig in Noord-Ierland en de politie vreest voor mogelijke aanslagen en geweld. Gisteren werden vier "vermoedelijke pijpbommen" gevonden op een begraafplaats op ruim honderd kilometer van Belfast. Ander nieuws uit de nacht: Republikeins Congreslid voor rechter gesleept om hinderen onderzoek in zaak-Trump: De Republikein Jim Jordan is voorzitter van de commissie voor de rechtspraak in het Congres en wil de vervolging van Trump onderzoeken. Hij noemt het een politiek gemotiveerd proces.

'Tbs'ers Pompekliniek hadden ongeoorloofd toegang tot internet': Een woordvoerder van de kliniek zegt tegen de Telegraaf dat er onmiddellijk is ingegrepen toen het lek werd ontdekt. Om welke verboden sites het gaat is niet bekendgemaakt.

Vrouwen werken al direct na hun studie vaker parttime dan mannen: Dat meldt het CBS, dat afgestudeerden volgde in de eerste negen jaar van hun carrière. Een jaar na het afstuderen werkte 30 procent van de vrouwen in deeltijd, tegenover 14 procent van de mannen. Daarna wordt het verschil groter.

Italië wil met torenhoge boetes optreden tegen besmeuren monumenten: De minister van Cultuur wil de boetes verhogen naar maximaal 60.000 euro. Aanleiding zijn recente acties van klimaatactivisten bij verschillende objecten en gebouwen. En dan nog even dit: In een dierenpark in Best is een wombat geboren. Het is de eerste keer dat zo'n buideldier ter wereld is gebracht in een Nederlandse dierentuin, volgens BestZoo. Het jonge dier zit in de buidel en is daardoor moeilijk te zien.

