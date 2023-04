Verhoeven geniet met volle teugen van eerste hoofdrol: 'Heb nieuwe passie gevonden'

Hij had al meerdere kleine rollen op zijn naam staan, maar in de Hollywood-productie Black Lotus is hij voor het eerst de hoofdrolspeler. Als special forces-officier Matteo Donner is Rico Verhoeven, wereldkampioen kickboksen, er alles aan gelegen de ontvoerde dochter van zijn omgekomen beste vriend redden. "Ik ben dankbaar dat ik hier met zoveel enthousiaste mensen mag zijn, dat geeft kippenvel", zegt Verhoeven maandagavond bij de première van de film in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski. Verhoeven - maandag 34 jaar geworden - realiseert zich dat er op een zeker moment een einde aan zijn loopbaan als vechtsporter zal komen. Al enkele jaren richt hij zich ook op acteerwerk. Zo had hij al eens een rolletje in de Netflix-productie Undercover en BNN-serie Vechtershart. 'Een beetje onwennig' Nu is er dus een hoofdrol, maar om zichzelf dan ook echt acteur te noemen, gaat Verhoeven nog wat ver. "Het begint er zeker op te lijken, maar ik probeer die titel nog niet op te eisen terwijl ik er niet mijn hele leven voor heb geleerd of er nog niet alles voor heb gedaan. Voor de sport heb ik alles gedaan en gelaten." "In de voorbereiding op deze film ook, maar om dan ineens de titel 'acteur' te krijgen, vind ik heel leuk en mooi, maar het is nog maar afwachten hoe mensen mij gaan zien als acteur. Misschien vind ik het daarom nog een beetje onwennig, waarschijnlijk."

Juli 2022: Verhoeven tijdens de opnames voor Black Lotus - ANP

Waldemar Torenstra, die een van de hoofdpersonages in de dramaserie Vechtershart speelde, ging als acteur vechten. Verhoeven bewandelt de omgekeerde weg. "Ik heb hem de afgelopen jaren wel een beetje gevolgd, van kleine rollen naar steeds grotere. En hij is zich per rol aan het verbeteren", zegt Torenstra over zijn 'collega'. "Dit is een actiefilm en als hij ergens in kan shinen, zou het wel actie moeten zijn."

In mijn eerste kickbokswedstrijd werd ik ook geen wereldkampioen. Rico Verhoeven

Verhoeven is "supertrots" op het eindresultaat van Black Lotus. "Als iemand kritisch is, ben ik het wel. Ik zie altijd dingen waarvan ik denk: dat had anders of beter gekund. Maar weet je: in mijn eerste kickbokswedstrijd werd ik ook geen wereldkampioen. Dus ik hoop dat daar een beetje doorheen gekeken wordt." "Ik denk dat er niets makkelijker is dan iemand afbranden, dat gebeurt ook maar al te makkelijk. Ik kan daar eerlijk gezegd niet echt wakker van liggen en ik hoop dat mensen er met plezier naar kijken. Dat ze potentie zien en dat het er goed uitziet."

Rico Verhoeven tijdens opnames voor de internationale actiefilm Black Lotus - AFP