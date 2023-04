'Tbs'ers Pompekliniek hadden ongeoorloofd toegang tot internet'

Tbs'ers van de Pompekliniek in Nijmegen hadden vorige maand een tijdlang ongeoorloofd toegang tot internet. Dat meldt de Telegraaf. Een woordvoerder van de kliniek zegt tegen de krant dat er onmiddellijk is ingegrepen toen het lek werd ontdekt.

Volgens de kliniek hebben patiënten korte tijd toegang gehad tot websites die ze eigenlijk niet hadden mogen bezoeken. Om welke sites het precies gaat, is niet duidelijk. Op sommige afdelingen hebben tbs'ers geen toegang tot internet, op andere wel. Het gebruik van internet is aan strenge regels gebonden en wordt gemonitord.

Toen de fout werd ontdekt, werd het gebruik van computers stilgelegd, zegt de woordvoerder. De Pompestichting is een onderzoek begonnen naar het incident.

Ontsnappingen tbs'ers

In 2019 was er ook al een incident met internettoegang, destijds in tbs-kliniek De Rooyse Wissel. Een patiënt kon met zijn telefoon en smartwatch video's maken in de kliniek en op YouTube zetten. Te zien was hoe hij tegen de regels in ruimtes, patiënten en medewerkers filmde.

De Pompestichting ligt al langer onder vuur, onder meer vanwege de ontsnapping van tbs'ers. In nog geen vijf jaar konden vijf patiënten de benen nemen, van wie er twee vorig jaar langdurig wisten te ontsnappen. Dat staat nog los van de patiënten die tijdens een verlof wisten te ontkomen van hun begeleider. De kliniek kreeg in 2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid al een waarschuwing.