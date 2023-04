Italië wil met torenhoge boetes harder optreden tegen besmeuren monumenten

De Italiaanse regering is van plan vandalisme van monumenten en kunstobjecten harder te bestraffen. Op die overtreding zouden boetes van tussen de 10.000 en 60.000 euro moeten staan, vindt minister Sangiuliano van Cultuur. Daarom heeft hij een wetsvoorstel ingediend.

Aanleiding voor de strengere straffen zijn de recente acties van klimaatactivisten. Begin deze maand goten ze een zwarte vloeistof in de Barcaccia-fontein aan de beroemde Spaanse Trappen in Rome. Eind vorige maand besmeurden activisten de gevel van het Palazzo Vecchio in Florence met oranje verf.

Vorig jaar was onder meer een kunstwerk van Van Gogh doelwit van klimaatactivisten: