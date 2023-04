Republikeins Congreslid voor rechter gesleept om hinderen onderzoek in zaak-Trump

De New Yorkse openbaar aanklager Alvin Bragg, die de vervolging van oud-president Trump heeft ingesteld, sleept nu ook een Congreslid voor de rechter. De Republikein Jim Jordan zou het onderzoek naar Trump hebben gehinderd.

Jordan is niet te spreken over de vervolging van zijn partijgenoot en liet de afgelopen tijd meermaals van zich horen. Dat bleef niet alleen bij het uiten van kritiek en het sturen van tweets. De Republikein uit Ohio is ook voorzitter van de commissie voor de rechtspraak in het Congres. In die hoedanigheid wil hij nu de vervolging van Trump onder de loep nemen.

Bragg is het daar niet mee eens en spreekt van een "ongrondwettelijke aanval" op zijn persoon in het toch al zo beladen proces. Hij heeft het over een "campagne van intimidatie en obstructie" en vindt niet dat de commissie van Jordan zich over de zaak-Trump moet buigen.

Bragg, een Democraat, wordt ernstig bedreigd sinds hij Trump heeft vervolgd. De aanklager vindt niet dat politici zich moeten bemoeien met de rechtsgang in de staat New York. Hij heeft daarom een document van vijftig pagina's ingestuurd waarin hij zijn beschuldigingen toelicht.