Korfballers DVO voor het eerst naar finale in Ahoy na stunt tegen Fortuna

In het Rotterdamse Ahoy is zaterdagmiddag PKC/Vertom de tegenstander. Die ploeg verzekerde zich zondag al van een plekje in de finale.

De korfballers van DVO/Transus hebben zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de finale van de Korfbal League. Dinsdagavond werd landskampioen Fortuna met 23-16 verslagen waarmee de best-of-three-serie in het voordeel van de ploeg uit Bennekom werd beslist.

De wedstrijd tussen PKC en DVO is zaterdagmiddag live te zien bij de NOS. Vanaf 16.00 uur kun je op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app live kijken naar het duel.

Fortuna had de eerste wedstrijd nog overduidelijk met tien punten verschil gewonnen, maar afgelopen zaterdag wist DVO te winnen. In Delft mocht thuisploeg Fortuna het karwei afmaken, maar DVO bleek net even taaier.

De beslissende wedstrijd kende een beginfase die gelijk opging, maar voor rust sloeg DVO een gaatje (12-14). Die voorsprong werd in de tweede helft alleen maar uitgebouwd tot er een 23-16 eindstand op het scorebord stond.

Twee keer nipt winst

Nu mag de club, die in 1946 werd opgericht, maar pas vorig seizoen voor het eerst de play-offs haalde, zich op gaan maken voor een strijd om de nationale titel tegen PKC. In het reguliere seizoen won PKC twee keer nipt van DVO.

PKC ging zondag op bezoek bij LDODK/Rinsma en won met 22-19. Dat was na de eerdere 35-21 zege in eigen huis al genoeg om een plek in Ahoy veilig te stellen.

De laatste drie finales van de Korfbal League gingen tussen PKC en Fortuna. In 2021 won PKC en in 2019 en 2022 Fortuna. In 2020 was er geen finale vanwege de coronapandemie.