Biden aangekomen in onrustig Noord-Ierland, pijpbommen gevonden

De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Biden brengt een vierdaags bezoek aan Noord-Ierland en Ierland ter ere van het 25-jarige bestaan van het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 een einde maakte aan de strijd tussen katholieken en protestanten. Biden werd ontvangen door de Britse premier Sunak.

Het is momenteel onrustig in Noord-Ierland en de politie vreest voor mogelijke aanslagen en geweld. Eerder vandaag werden vier "vermoedelijke pijpbommen" gevonden op een begraafplaats op ruim honderd kilometer van Belfast, maakte de politie bekend. Pijpbommen werden in het verleden ook gebruikt door de militante bewegingen in Noord-Ierland. Korpschef Bobby Singleton noemde de vondst een "sinistere en verontrustende ontwikkeling".

De politie brengt de vondst in verband met een aanval in Londonderry gisteren (door katholieken Derry genoemd). Tijdens een onaangekondigde protestmars van pro-Ierse nationalisten tegen het Goede Vrijdagakkoord gooiden gemaskerde betogers onder andere molotovcocktails naar een politieauto. De aanvallers verbrandden hun kleding op de plek waar nu pijpbommen zijn gevonden, laat de politie weten.

Op een andere plek werd de politie vandaag opnieuw bekogeld. Twee voertuigen raakten daarbij beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Dreigingsniveau 'ernstig'

De Britse veiligheidsdienst MI5 verhoogde twee weken geleden het dreigingsniveau voor binnenlands terrorisme in Noord-Ierland naar "ernstig". Dat betekent dat een aanslag "zeer waarschijnlijk is". De veiligheidsdienst bracht dit overigens niet in verband met de viering van het 25-jarige bestand van het Goede Vrijdagakkoord of het bezoek van Biden.

De Amerikaanse president zei over de toegenomen onrust eerder dat het hem er niet van zal weerhouden op bezoek te gaan in Noord-Ierland. "Ze kunnen me niet weghouden," zei hij.

Vanwege het bezoek van Biden zijn verschillende wegen rondom Belfast afgesloten.