Manchester City laat Bayern München kansloos en zet grote stap richting halve finale

Manchester City staat op poleposition voor het bereiken van de halve finales van de Champions League. De ploeg van coach Pep Guardiola rekende in eigen stadion met 3-0 af met Bayern München, mede door een treffer van Erling Haaland. In aanloop naar de kraker in Manchester stond bij Bayern nog één vraag centraal: hoe stoppen we de superspits van City? In die zware taak slaagde de Duitse defensie, met onder anderen Matthijs de Ligt, in de eerste helft vrij aardig - al kwam de Noor bij een hachelijk moment op de doellijn bijna tot scoren. Yann Sommer schrok zich een hoedje toen Haaland zag dat hij wat tijd nodig had om een terugspeelbal te controleren en op volle snelheid op hem af kwam sprinten. Net op tijd werkte de doelman van Bayern de bal naar de zijkant.

Rodri geeft de Bayern-defensie het nakijken en zet City op 1-0 - Reuters

Bij momenten lukte het de bezoekers om aan de druk van City te ontkomen en dat leidde tot een aantal mogelijkheden. De beste kans was voor Jamal Musiala, die bij een schotkans halverwege de eerste helft stuitte op een uitgeschoven been van Rúben Dias. Niet lang na dat moment was het aan de andere kant van het veld wel raak. Rodri profiteerde van de geboden ruimte en krulde de bal van buiten het zestienmetergebied in het Duitse doel. Het was het eerste Champions League-doelpunt van de Spanjaard, in zijn 44ste wedstrijd in het miljardenbal. Sommer ontsnapt weer Na zijn eerdere confrontatie met Haaland op de doellijn beleefde Sommer, die aan de treffer van Rodri weinig kon doen, na ruim een half uur opnieuw een narrow escape. De Zwitserse keeper tastte mis bij een voorzet, schonk İlkay Gündoğan de mogelijkheid op de 2-0, maar herstelde zijn fout met een fraaie redding.

Haaland passeert Sommer en tekent voor de 3-0 - Reuters