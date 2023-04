Inter zet met overwinning bij Benfica reuzenstap richting laatste vier

Inter, in belabberde vorm in de Serie A, was de volgende horde op weg naar Europees succes. Coach Schmidt liet ex-Ajacied David Neres op de bank beginnen en startte met oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes aan het duel in Lissabon.

Benfica beleeft onder voormalig PSV-trainer Roger Schmidt een droomseizoen: met afstand koploper in de Portugese competitie, boven Paris Saint-Germain en Juventus groepswinnaar in de Champions League en ten koste van Club Brugge door naar de kwartfinales.

Internazionale heeft op bezoek bij Benfica een grote stap gezet richting de halve finales van de Champions League. De Italianen wonnen in de heenwedstrijd in de kwartfinales met 2-0 in Estádio da Luz. Volgende week woensdag is de return in Milaan.

Vijf minuten later had het alweer gelijk kunnen staan, maar redde Denzel Dumfries vlak voor de lijn. Met Neres als invaller ging Benfica op zoek naar de gelijkmaker. Overtuigend was het niet en Inter kreeg in de tegenstoot mogelijkheden via Henrikh Mkhitaryan en Dumfries.

Tegen het einde van de eerste helft nam Inter het initiatief over en zo bleef het in de tweede helft. Vijf minuten na rust kopte Nicolò Barella een voorzet van Alessandro Bastoni tegendraads binnen en daarmee zette hij Inter op voorsprong.

Na opnieuw een voorzet van Bastoni van links kopte Dumfries en bracht doelman Odisseas Vlachodimos redding. Ingrijpen van VAR Pol van Boekel leverde Inter een strafschop op. Een voorzet van Dumfries bleek de arm van João Mário te hebben geraakt. Invaller Romelu Lukaku benutte de strafschop overtuigend.

Voor Benfica was het de tweede tegenslag in een week. Afgelopen vrijdag al verloor Benfica in eigen huis de competitietopper tegen FC Porto (1-2). De Portugese nederlaag tegen Inter is in de coëfficiëntenstrijd goed nieuws voor Nederland en slecht nieuws voor Portugal, dat een tweede CL-ticket in 2024 dreigt te verliezen aan Nederland.

Inter deed goede zaken en bracht Italië dichter bij twee clubs in de halve finales. Met AC Milan-Napoli als kwartfinale is Italië al zeker van één team bij de laatste vier. De winnaar van Inter-Benfica speelt bovendien tegen de winnaar van AC Milan-Napoli en daarmee is Italië ook dicht bij een finaleplaats.