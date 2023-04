Kamerlid Van Beukering (D66) voorgedragen als burgemeester van Nieuwegein

Tweede Kamerlid Marijke van Beukering (D66) vertrekt na drie jaar uit de Kamer om de nieuwe burgemeester te worden van Nieuwegein. Ze is voorgedragen als opvolger van Frans Backhuijs, die twaalf jaar lang de rol van burgemeester op zich nam.

De 51-jarige Van Beukering is sinds 2020 lid van de Tweede Kamer voor D66. Van 2010 tot 2017 was ze wethouder in IJsselstein, een buurgemeente van Nieuwegein, waar zij eerder gemeenteraadslid was. Volgens RTV Utrecht is het voor het eerst dat Nieuwegein een vrouwelijke burgemeester krijgt.

Een vertrouwenscommissie maakte de keuze uit zestien kandidaten. De commissie noemt Van Beukering een "energieke vrouw met flair en ambitie die goed kan luisteren". "Iemand met een koel hoofd en een warm hart", aldus Tom Verhoeve, voorzitter van de commissie.

Belangrijkste kwaliteiten

Ook de inwoners van de gemeente mochten meedenken over de kwaliteiten die hun toekomstige burgemeester moest bezitten. Bijna 1600 inwoners vulden daarvoor een enquête in. 37 procent van de ondervraagden vond betrouwbaarheid de belangrijkste eigenschap die een burgemeester moet bezitten. Ook betrokkenheid werd veel genoemd, schrijft RTV Utrecht.

Backhuijs liet in september 2022 weten te willen stoppen als burgemeester. Hij had aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een derde ambtstermijn. Hij stopt op 11 mei, en zwaait daarmee na precies twaalf jaar af.

'Hier kom ik niet stil te zitten'

Van Beukering noemt Nieuwegein een "ontzettend mooie stad met veel diversiteit". "Ik kom hier graag. Veelzijdig met alle horeca en winkels. Het heeft veel potentie om te groeien. Ik zie dat ik hier niet stil kom te zitten. Dat past heel erg bij mij."

Van Beukering wordt naar verwachting eind mei of begin juni beëdigd als nieuwe burgemeester.