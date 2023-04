Voetbalsters tanken vertrouwen met show tegen Polen: 'Kunnen van iedereen winnen'

Vooral het experiment met rasvoetballers Victoria Pelova en Esmee Brugts als wingsbacks smaakte naar meer. "Dit was het idee wat in mijn hoofd zat. Maar dan is de vraag: kan het? Dan blijkt het heel snel te kunnen bij deze meiden."

Bondscoach Andries Jonker, die vrijdag ondanks de 1-0 nederlaag tegen topland Duitsland buitengewoon tevreden was over het vertoonde spel, zag zijn ploeg opnieuw zeer attractief voor de dag komen.

Exact honderd dagen voor de start van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen heeft Nederland in een oefenduel op Het Kasteel in Rotterdam met 4-1 gewonnen van Polen.

Liefst had Jonker beiden tegen een topland willen zien. Tegen Duitsland ging dat niet, omdat Brugts niet fit genoeg was. Tegen Polen wel, een geduchte tegenstander maar geen absolute top.

Bondscoach Andries Jonker kraakte na de overtuigende 4-1 zege op Polen toch een paar kritische noten. Zo had hij liever tegen Brazilië gespeeld, maar dat topland liet hem ondanks gemaakte afspraken in de kou staan. - NOS

En dat zat nog hoog bij de bondscoach. "Bij de loting in Auckland heb ik zelf de afspraken gemaakt met Duitsland en Brazilië om hier te komen voetballen. Eigenlijk heeft Brazilië ons gewoon laten zitten. Dat ligt niet aan de coach (Pia Sundhage, red.), want met haar kan ik het heel goed vinden. Maar ik vind het wel volstrekt ongepast. We zijn heel blij met Polen dat ons veel weerstand heeft gegeven. Ik vind dat je dit als heel groot voetballand niet kan maken."

Pechvogel van de eerste helft was Damaris Egurrola, die tot drie keer toe een harde klap op haar hoofd kreeg en uiteindelijk versuft naar de kant moest. Ze werd vervangen door Aniek Nouwen, waardoor Sherida Spitse terugkeerde in haar vertrouwde controlerende rol op het middenveld.

"Als je binnen drie seconden een enorme kegel krijgt, dan weet je dat de tegenpartij het gevecht aan wil", constateerde Jonker nuchter na de wedstrijd. "Dat zie je nog niet zo heel veel in het vrouwenvoetbal, maar vanavond wel. En dan moet je van je afbijten. Die agressie zag ik te weinig in de eerste helft."

Want net als tegen Duitsland begon Oranje sterk aan de wedstrijd, met verzorgd spel en enkele aardige kansjes. Polen is geen WK-ganger, maar bleek wel degelijk een tegenstander van niveau. En een tegenstander die de fysieke strijd niet schuwt.

Kort na die wissel kreeg Oranje zelf een kaakslag te verwerken. Bij de eerste corner van de Poolsen werd middenveldster Weronika Zawistowska over het hoofd gezien en diens uithaal vloog met wat fortuin over doelvrouw Daphne van Domselaar in de verre hoek. De bal leek al in het net te verdwijnen, maar toch gaf sterspeelster Ewa Pajor - gretig, zoals een topscorer van de Champions League betaamt - nog even het laatste tikje.

Doelvrouw Semich leek dat schot nog net te raken met haar vingertoppen, zoals ze even later handelend moest optreden op een inzet van Brugts. De verdiende gelijkmaker viel kort voor rust: een voorzet van Lieke Martens belandde op de rug van verdedigster Malgorzata Grec en verdween pardoes in het doel.

Daarna kreeg uitblinker Brugts rust en mocht onder luid applaus naar de kant. Pelova - die tot deze week nog nooit wingback had gespeeld, aldus bondscoach Jonker - was nog lang niet klaar en gaf een kwartier voor tijd een perfecte voorzet, die via Beerensteyn door Martens werd binnengetikt.

Kort na rust kreeg Beerensteyn toch de treffer waar ze al twee duels op aasde. Brugts dolde haar verdedigster en haar voorzet werd door Beerensteyn via de binnenkant van de paal in het doel gekopt: 2-1.

Koud in het veld mocht Kaptein de 4-1 vieren. Die kwam op naam van Jill Roord, die een voorzet van een andere invalster Katja Snoeijs in het doel werkte.

Nog één oefenduel

Op 2 juli speelt Oranje nog een oefenduel in Kerkrade tegen België. De eerste WK-tegenstander is Portugal op 23 juli in het Nieuw-Zeelandse Dunedin. Vier dagen later is in Wellington de kraker tegen de Verenigde Staten. Op 1 augustus sluit Nederland de poulefase af tegen Vietnam.

Het zou zomaar kunnen dat we dan een 17-jarige in actie gaan zien. "Ik krijg een glimlach als ik haar ziet trainen", steekt Jonker zijn oordeel over Kaptein niet onder stoelen of banken. "Ze trekt bij Twente al driekwart jaar de kar. Ik kijk niet naar leeftijd, maar naar kwaliteit."

Zelf was Kaptein en knuffelde iedereen die ze tegenkwam: "Het WK is een droom, maar niet realistisch. Maar ik heb deze week al zo genoten, niet normaal."