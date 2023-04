Schaatsbond KNSB grijpt in: buitenlandse topschaatsers moeten weg uit Nederlandse ploegen

Buitenlandse schaatsers mogen na volgend seizoen wel trainen in Thialf, maar niet in de zogeheten topsporturen die worden gefinancierd door sportkoepel NOC*NSF en dus ook niet bij een Nederlandse ploeg.

"We kiezen hiervoor om ook in de toekomst met TeamNL olympisch succes te boeken", zegt technisch directeur Remy de Wit tegen schaatsen.nl. De Wit zegt hiermee de Nederlandse talenten binnen de topteams een streepje voor te willen geven op buitenlanders.

Schaatsbond KNSB heeft aan de ploegen laten weten dat buitenlandse topschaatsers vanaf het seizoen 2024-2025 niet meer bij Nederlandse commerciële ploegen mogen rijden. Het gaat om schaatsers die op een afstand bij de top 8 van de wereld of top 4 van Europa horen.

Vooral Team IKO wordt in de toekomst geraakt door deze nieuwe regel. De ploeg heeft met de Belg Bart Swings en Marten Liiv uit Estland twee buitenlandse toppers in de gelederen. Swings is de regerend olympisch- en wereldkampioen op de massastart. Liiv eindigde bij de EK sprint afgelopen januari als derde.

Ook de Belgische shorttrackers Stijn en Hanne Desmet mogen volgend seizoen voor het laatst met het Nederlands team meetrainen. De afspraak om met de nationale selectie van bondscoach Niels Kerstholt te trainen loopt tot het einde van het seizoen 2023-2024 en wordt daarna niet meer verlengd.