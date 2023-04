Schaatsbond grijpt in: buitenlandse toppers moeten weg uit Nederlandse ploegen

Buitenlandse schaatsers mogen na volgend seizoen wel trainen in Thialf, maar niet in de zogeheten topsporturen die worden gefinancierd door sportkoepel NOC*NSF en dus ook niet bij een Nederlandse ploeg.

"We kiezen hiervoor om ook in de toekomst met TeamNL olympisch succes te boeken", zegt technisch directeur Remy de Wit tegen schaatsen.nl. De Wit zegt hiermee de Nederlandse talenten binnen de topteams een streepje voor te willen geven op buitenlanders.

Vooral Team IKO wordt in de toekomst geraakt door deze nieuwe regel. De ploeg heeft met de Belg Bart Swings en Marten Liiv uit Estland twee buitenlandse toppers in de gelederen. Swings is de regerend olympisch- en wereldkampioen op de massastart. Liiv eindigde bij de EK sprint afgelopen januari als derde.

Martin ten Hove, coach en medeoprichter van Team IKO, is not amused door de nieuwe maatregel van de KNSB. "We hebben met elkaar afspraken gemaakt, vastgelegd in een nette overeenkomst. De KNSB past dat nu eenzijdig aan. Dat is hoogst opvallend."

Volgens Ten Hove profiteren talentvolle Nederlandse schaatsers juist van buitenlandse ploeggenoten. "Wij hebben met Bart Swings een Belgische kopman. Hij is een belangrijke trainingspartner voor veel Nederlanders in ons team. Je ontneemt hen nu de kans om beter te worden door dagelijks met Bart te trainen."

Weg uit Thialf?

Ten Hove beraadt zich samen met de andere commerciële ploegen op een gezamenlijke reactie. Een vertrek naar een andere trainingslocatie behoort tot de mogelijkheden en zelfs een gang naar de rechter valt niet uit te sluiten.

"Wil je medailles winnen door kleinere schaatslanden in de weg te gaan lopen? Ik vind dit niet de meest chique manier", aldus Ten Hove. "Misschien moeten we naar een andere baan trekken om daar te gaan trainen. Thialf is niet altijd heilig. Maar dat wil je natuurlijk eigenlijk niet."