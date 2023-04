Hoofdaanklager Vaticaan spreekt met broer van 40 jaar vermiste Emanuela Orlandi

Ze zou nu 55 jaar oud moeten zijn, de inmiddels al veertig jaar vermiste Emanuela Orlandi. Maar voor haar familie is ze altijd 15 gebleven. Ze kwam in 1983 niet thuis bij haar ouders in Vaticaanstad na een muziekles in Rome.

Sinds die dag dat ze naar dwarsfluitles ging is er niets meer van haar vernomen. En dat is onverteerbaar voor de familie, die dan ook blijft strijden om opheldering te krijgen over haar vermissing.

In januari van dit jaar is het onderzoek naar haar verdwijning heropend. Het onderzoek naar haar vermissing was in 2015 officieel afgesloten.

Vijf uur in gesprek

Vandaag sprak haar broer Pietro Orlandi vijf uur lang met de hoofdaanklager van het Vaticaan in het kader van het onderzoek. Wat er precies besproken is, is niet duidelijk, maar de advocaat van Orlandi zei na afloop dat ze hopen dat dit onderzoek een nieuw licht op de zaak werpt.

Voorafgaand aan de ontmoeting zei de hoofdaanklager in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat paus Franciscus wil dat "de waarheid zonder enig voorbehoud naar boven komt". De advocaat van Orlandi zei na het gesprek dat de "openheid van het Vaticaan en de vastberadenheid van de paus absoluut positief waren. "

Documentaire Netflix

De vermissing van Orlandi houdt de gemoederen in Italië al decennialang bezig. Recent kwam de zaak opnieuw in de belangstelling door een Netflix-documentaire. In Vatican Girl, zoals de documentaire heet, worden verschillende theorieën belicht. De ene theorie is geloofwaardiger dan de ander, maar veel wijst erop dat hooggeplaatste personen in het Vaticaan betrokken zijn bij haar verdwijning.

In 2018 werd er, in een gebouw van het Vaticaan, nog onderzoek gedaan naar botten die mogelijk van de vermiste Emanuela waren. Die bleken niet van haar. En ook niet van Mirella Gregori, een andere tiener die in hetzelfde jaar verdween.

Ook werden er in 2019 na een tip graven geopend in het Vaticaan om te kijken of haar lichaam daar lag. Ook dat bleek niet het geval.