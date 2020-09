Alaphilippe pakt wereldtitel op de weg in Imola na fraaie solo

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft in Imola de wereldtitel op de weg veroverd. Alaphilippe (28) demarreerde op de laatste klim uit een uitgedund favorietengroepje en soleerde in de slotkilometers naar de titel.

Wout van Aert pakte 24 seconden achter de Fransman het zilver op het Formule 1-circuit. Ook in de tijdrit afgelopen vrijdag was Van Aert al tweede geworden. Het brons ging naar de Zwitser Marc Hirschi.

Alaphilippe is de eerste Fransman in de regenboogtrui sinds Laurent Brochard die de wereldtitel in 1997 greep.

Tourwinnaar Pogacar kleurt finale

De finale van het WK werd veertig kilometer van het einde geopend door een aanval van kersvers Tourwinnaar Tadej Pogacar, die demarreerde op de Cima Gallisterna, de zwaarste van de twee beklimmingen van het parcours. Geen enkele renner reageerde op de versnelling van de Sloveen die met 25 seconden voorsprong aan de slotronde begon.